Castlevania & Metal Gear Solid: Neuankündigungen auf der E3 2023 geplant?

Bekanntermaßen wird die E3 nach den Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie in diesem Jahr endlich zu einer physischen Präsenz zurückkehren.

Nachdem uns vor wenigen Tagen die Meldung erreichte, dass mit Sony Interactive Entertainment, Nintendo und Microsoft alle drei Konsolenhersteller mit Abwesenheit glänzen werden, sorgen aktuell die Kollegen von Videogames Chronicle für neue Spekulationen. Wie es im aktuellen Podcasts des Magazins heißt, wird der japanische Publisher Konami nämlich mit ambitionierten Plänen nach Los Angeles reisen und die E3 für mehrere spannende Ankündigungen nutzen.

Im Detail geht es hier um das Comeback der beiden Marken „Castlevania“ und „Metal Gear Solid“, das in der Vergangenheit immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte.

Das Remake zu Metal Gear Solid 3 und ein neues Castlevania?

Laut Videogames Chronicle wird Konami auf der E3 2023 zum einen das Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ enthüllen, das erstmals im Jahr 2021 in unbestätigten Berichten auftauchte und sich beim Entwicklerstudio Virtuos in Arbeit befinden soll. Den Gerüchten zufolge geht es Virtuos bei den Arbeiten an dem Remake darum, dem 2004 veröffentlichten Stealth-Action-Klassiker den Weg in die Moderne zu ebnen, ohne sich zu sehr von den Wurzeln des Originals zu entfernen.

Der zweite Titel, der laut Videogames Chronicle auf der E3 2023 angekündigt beziehungsweise vorgestellt wird, ist ein neuer Hauptableger der „Castlevania“-Reihe. Konkrete Details wurden bisher allerdings nicht genannt. Daher ist unklar, ob wir uns auf ein klassisches 2D-Abenteuer freuen dürfen oder wie bei „Lords of Shadow“ auf einen 3D-Titel gesetzt wird.

Abschließend heißt es im aktuellen VGC-Podcast, dass hinsichtlich möglicher Remaster oder Remakes zu weiteren „Metal Gear Solid“-Titeln noch keine konkrete Entscheidung getroffen wurde. Denkbar wäre, dass die Neuauflage von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ als eine Art Testballon genutzt wird, um der Frage nachzugehen, wie es um die Nachfrage nach dem Comeback der „Metal Gear Solid“-Marke bestellt ist.

Eine offizielle Stellungnahme von Konami zu den aktuellen Gerüchten um das Comeback der beiden Marken liegt noch nicht vor. Die E3 2023 findet vom 13. bis zum 16. Juni 2023 statt.

