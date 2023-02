Daymare 1994 Sandcastle: Releasemonat des Survival-Horror-Prequels bestätigt

Mit "Daymare 1994: Sandcastle" entsteht beim italienischen Entwicklerstudio Invader ein Prequel zum Survival-Horror-Abenteuer "Daymare 1998". In einer aktuellen Mitteilung bestätigten die Entwickler nun den Releasezeitraum des Titels.

Bereits im vergangenen Jahr kündigten die italienischen Invader Studios die laufenden Arbeiten am Survival-Horror-Abenteuer „Daymare 1994: Sandcastle“ an.

Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es bei „Daymare 1994: Sandcastle“ mit einem Sequel zum im Jahr 2020 unter anderem für die PlayStation 4 veröffentlichten „Daymare 1998“ zu tun. Nachdem „Daymare 1998“ seinerzeit vor allem spielerisch enttäuschte, soll das Sequel im spielerischen Bereich diverse Verbesserungen spendiert bekommen, mit denen die Invader Studios für eine rundere Nutzererfahrung sorgen möchten.

In einer kurzen Mitteilung spendierten die Entwickler „Daymare 1994: Sandcastle“ einen Releasemonat und gaben bekannt, dass das Prequel im Mai dieses Jahres veröffentlicht wird. Ein konkreter Termin soll zu gegebener Zeit verkündet werden.

Geht einem düsteren Kult auf den Grund

Im Prequel übernehmt ihr laut offiziellen Angaben die Kontrolle über die ehemalige Spionin Dalila Reyes, die mittlerweile für die H.A.D.E.S (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) genannte Sonder-Einheit aktiv ist und dem Geheimnis eines düsteren Kults auf den Grund geht. Dabei sieht sich Dalila mit zahlreichen schaurigen Feinden konfrontiert, die mit einer Mischung aus technisch innovativen und durchschlagskräftigen Waffen bekämpft werden.

„Bereite dich in Daymare: 1994 Sandcastle darauf vor, dich den härtesten und aggressivsten Feinden zu stellen, die du jemals gesehen hast. Selbst wenn du sicher bist, dass du einen getötet hast, wirst du feststellen, dass er in einer völlig neuen Form und sogar noch tödlicher als zuvor zurückkehren kann“, so die Macher der Invader Studios weiter.

Spielerisch setzt das italienische Studio auf klassische Survival-Horror-Kost und setzt somit einen strategisch klugen Umgang mit den knapp bemessenen Ressourcen wie der Munition oder Heilgegenständen voraus.

„Daymare 1994: Sandcastle“ erscheint im Mai 2023 für den PC (Steam), die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

