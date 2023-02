PlayStation VR2: Fünf weitere Spiele auf der State of Play vorgestellt

Sony hat im Rahmen der jüngsten State of Play fünf weitere Spiele vorgestellt, die in diesem Jahr für PlayStation VR2 erscheinen werden.

Das in dieser Woche veröffentlichte PlayStation VR2 verfügt bereits über einen ordentlichen Spiele-Support. Immerhin kam das Virtual Reality-Headset mit einem Launch-Lineup von mehr als 30 Titeln auf den Markt. Im Zuge der neusten State of Play wurden fünf weitere Games vorgestellt, die für PS VR2 erscheinen werden. Doch nicht bei allen handelt es sich um eine Neuankündigung.

The Foglands

Zu den kommenden PlayStation VR2-Spielen, die während der State of Play vorgestellt wurden, gehört das Sci-Fi-Western-Roguelike „The Foglands“, das in diesem Jahr für das Virtual Reality-Headset erscheinen soll.

Der Titel bietet laut Entwickler ein intensives Gameplay-Erlebnis, das typisch für ein Action-Roguelike-Shooter ist. Hierbei erforscht der Spieler die gefährlichen Tiefen des Nebels, um ein Konflikt zu lösen, der die Heimat bedroht. Mit jedem Durchgang kämpfen die Spieler sich durch Etagen voller Gegner und Bosse, indem sie schlagen, werfen und schießen, um das Ziel schließlich zu erreichen.

Nachfolgend könnt ihr euch einen Trailer anschauen. Weitere Details zum Spiel hält der offizielle PlayStation Store bereit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Synapse

Beim zweiten neuen Spiel für das PS5-Headset handelt es sich um „Synapse“, das ebenfalls sin diesem Jahr erscheinen soll. Der Titel kombiniert laut Hersteller „brutale Feuerkraft, ausdrucksstarke 1:1-Telekinese und einen beeindruckenden Kunststil“. Entwickelt wurde das Projekt von Anfang an ausschließlich für die PS VR2.

Die komplette Vorstellung des Spiels findet ihr auf dem PlayStation Blog. Nachfolgend der erste Trailer zum Spiel:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Green Hell VR

Schon vor der Show war bekannt, dass „Green Hell“ für PlayStation VR2 veröffentlicht wird. Als Jake Higgins, ein berühmter Anthropologe, verirrt ihr euch darin in den tiefen und undurchdringlichen Dschungeln des Amazonas und steht vor der Aufgabe, einen Weg zurück in die Zivilisation zu finden.

Mit nur seiner Uhr, seinem Rucksack und einem praktischen Überlebenshandbuch ausgestattet, muss der Protagonist allen Widrigkeiten trotzen und alle Gefahren meistern, die ihm auf seinem Weg begegnen.

Nachfolgend der Trailer. Mehr zu „Green Hell VR“ gibt es auf dem PlayStation Blog.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Journey to Foundation

Das erwartet euch in diesem PS VR2-Spiel: Ward, ein Agent der Kommission für öffentliche Sicherheit, wurde ausgesandt, um zu untersuchen, wie es zu zivilen Unruhen am Rand des Galaktischen Imperiums gekommen ist. Das Imperium hat in der Vergangenheit für Frieden und Stabilität in der Galaxis gesorgt, aber nun ist es anscheinend an sein Ende gekommen.

Die Mission nimmt eine unerwartete Wendung, als eine Gruppe von Überläufern entdeckt wird, die beabsichtigt, sich der Foundation anzuschließen. Die Foundation wurde von dem weltberühmten Psychohistoriker Hari Seldon gegründet, der vorhersagte, dass das Imperium untergehen würde. Ihr schließt euch den Überläufern an, um mehr über die Foundation und deren Plan zur Rettung der Menschheit zu erfahren.

Auch zu diesem Spiel wurde auf dem PlayStation Blog ein Artikel veröffentlicht. Ebenfalls steht ein Trailer zur Ansicht bereit. Der Launch soll im Herbst erfolgen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Before Your Eyes

„Before Your Eyes“ wiederum ist ein narratives Abenteuer, das die Geschichte der Reise einer Seele ins Jenseits mit Hilfe einer neuen Form der Interaktion erzählt – eurem Blinzeln im echten Leben. Der Titel erscheint am 10. März 2023 und kann von PlayStation Plus-Mitgliedern mit einem Rabatt vorbestellt werden. Den Blog-Eintrag findet ihr hier.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das könnte euch ebenfalls zu PlayStation VR2 interessieren:

PlayStation VR2 kam am 22. Februar 2023 auf den Markt. Das Virtual Reality-Headset kann weiterhin zum Preis von rund 600 Euro bestellt werden, was hierzulande exklusiv über PlayStation Direct möglich ist.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren