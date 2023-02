PlayStation VR2: Lockeres Kabel verhindert Headset-Start und weitere Tipps

Bei einigen Käufern von PlayStation VR2 lässt sich das Virtual Reality-Headset nicht starten. Auslöser ist in vielen Fällen ein lockeres Kabel, das sich recht unkompliziert wieder befestigen lässt.

Das in dieser Woche veröffentlichte PlayStation VR2 dürfte so langsam bei den meisten frühen Käufern eingetroffen sein. Doch nicht bei allen Spielern sorgt das Virtual Reality-Headset nach dem Anschluss für Spielspaß. Vereinzelt melden Kunden einen Fehler, der verhindert, dass sich das Headset einschalten lässt.

Die Behebung dieses Problems scheint in vielen Fällen allerdings recht simpel zu sein. Bei mehreren PS VR 2-Besitzern liegt die Ursache des Problems darin, dass sich das Headset-Kabel während des Transports gelockert hat und einfach nur wieder befestigt werden muss.

Sollte sich PlayStation VR2 bei euch nicht einschalten lassen, solltet ihr das Kabel bis zur Steckverbindung am Headset zurückverfolgen. Das Kabel wird durch den vorderen Kopfbügel geführt und an der Vorderseite des Headsets eingesteckt. Betroffene Kunden müssen das Kabel lediglich weiter hineinschieben, damit es wieder sicher sitzt. Auf Reddit wurde ein Bild veröffentlicht, das verrät an welcher Stelle gesucht werden muss.

Das Kabel von PlayStation VR2 ist offenbar so konstruiert, dass es abnehmbar und austauschbar ist, falls es beschädigt wird. Das kann allerdings dazu führen, dass die Verbindung aufgrund mechanischer Einflüsse unter Umständen getrennt wird. In diesem Fall ist es allerdings nicht notwendig, das Headset zu reklamieren bzw. eine Reparatur zu beauftragen, da sich der Fehler wie beschrieben recht simpel beheben lässt.

Video mit Tipps zu den Einstellungen

Darüber hinaus wurde auf Youtube ein Video mit einigen Tipps zur Nutzung von PlayStation VR2 veröffentlicht. Es führt durch mehrere Einstellungen, die das Spielerlebnis verbessern können.

Um das Tracking im Raum zu verbessern, ist es beispielsweise möglich, die Szenen auf dem TV mit PlayStation-Symbolen zu umranden, sodass die Sensoren von den Bewegungen auf dem Bildschirm weniger beeinflusst werden. Alternativ ist es natürlich auch möglich, den Bildschirm nach der Ersteinrichtung auszuschalten.

Ein weiterer Tipp im Video erklärt, wie ihr im Cinematic-Mode eine höhere Framerate sicherstellen könnt. Ebenfalls ist es möglich, die Effektstärke der Sense-Controller zu reduzieren, was die Akkulaufzeit etwas verlängern kann. Weitere Tipps dieser Art liefert das Video des Youtubers Octorious:

Keine Versandmail erhalten?

Und für alle Spieler, die PlayStation VR2 pünktlich bestellt haben, aber keine Versandmail im Postfach entdecken können, gibt es einen weiteren Tipp: Mithilfe der Bestellübersicht auf PlayStation Direct lässt sich die Tracking-ID herausfinden, sofern das Exemplar bereits in der Versandphase ist. Folgt einfach der auf Reddit veröffentlichten Anleitung, in der die Schritte detailliert erklärt werden.

PlayStation VR2 kam offiziell am 22. Februar 2023 auf den Markt. Das Headset kann weiterhin für 599,99 Euro bestellt werden. Möglich ist das über PlayStation Direct, wo ebenfalls ein Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“ verfügbar ist.

