The Last of Us: Showrunner Craig Mazin hat sich Ellies Tattoo stechen lassen

The Last of Us:

Auf Instagram postete Drehbuchautor Craig Mazin seine frisch gestochene Körperbemalung: Ellies Messer-Tattoo aus "The Last of Us".

Wettschulden sind Ehrenschulden! Mazin und Druckmann haben sich schon früh während der Dreharbeiten etwas versprochen: Beide würden sich ein Tattoo von Ellies Schnappmesser stechen lassen, wenn die Serie gut ankommen sollte. Weil dieses Szenario definitiv eingetroffen ist, hat Mazin nun sein Wort gehalten.

Neil Druckmann, der zweite Showrunner neben Mazin, hat sein Versprechen noch nicht erfüllt. Daher fordert ihn Mazin in seinem Beitrag dazu auf, jetzt nachzuziehen.

„Druckmann, du bist dran“, schreibt Mazin am Ende der Beschreibung.

Das Ergebnis von Mazins Tattoo seht ihr auf folgendem Foto:

Tatsächlich ist die HBO-Serie nicht nur gut angekommen, sondern hat auch mehrere Rekorde gebrochen. So konnten die Verantwortlichen das zweitgrößte Debüt seit 2010 hinlegen. Episode zwei legte wiederum den größten Zuwachs an Zuschauern in der zweiten Woche hin. Bei der vierten Episode wurde schließlich ein weiterer Rekord aufgestellt – 7,5 Millionen Zuschauer haben zum Start eingeschaltet.

Die Beliebtheit der Serie hat spürbar zu einem Boost beim Spieleverkauf gesorgt: In Großbritannien hat sich „The Last of Us Part I“ Mitte Januar auf digitalem Wege 305 Prozent mal öfter verkauft als die Woche zuvor. Im Einzelhandel waren es 238 Prozent.

Weitere Meldungen zu „The Last of Us“:

Wegen des bisherigen Erfolges ist eine zweite Staffel schon jetzt bestätigt. Das bestätigte Neil Druckmann schon Ende Januar.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren