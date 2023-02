The Finals: Gameplay-Trailer zum bevorstehenden Start der PC-Beta

Das zuständige Entwicklerstudio Embark wird vom 7. bis 21. März 2023 einen geschlossenen Betatest für den Free-to-Play-Multiplayer-Ego-Shooter „The Finals“ veranstalten. Die Testphase läuft nur auf dem PC via Steam. Aber immerhin erfolgte noch einmal die Bestätigung, dass der Shooter auch für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

In „The Finals“ treten die Spieler in einer Kampfunterhaltungs-Game-Show an, die sie in eine virtuelle Welt schickt, die Teilnehmer verändern und sogar zerstören können. Angetrieben wird das Ganze von Embarks neuem serverseitigen Zerstörungs- und Bewegungssystem. Dieses soll sicherstellen, dass jeder Spieler die gleichen Auswirkungen auf die Welt zur gleichen Zeit erfährt.

Know-how von DICE

Mit den Zerstörungsmöglichkeiten erinnert der Titel ein wenig an „Battlefield“, was allerdings kein Zufall ist. CEO von Embark Studios ist Patrick Söderlund, der zuvor viele Jahre bei Electronic Arts tätig war und unter anderem die Geschicke des „Battlefield“-Entwicklers DICE leitete. Auch andere Mitarbeiter des Studios siedelten über.

„Mit serverseitiger Zerstörung und Bewegung kann man in The Finals fast alles zerstören“, heißt es in einer Pressemeldung zur PC-Beta. „Wir wollen einem Genre, das offen gesagt etwas eintönig geworden ist, neues Leben einhauchen und können es kaum erwarten, The Finals mit einer großen Anzahl von Spielern zu testen, um zu sehen, ob sie uns zustimmen, damit wir das Erlebnis vor der Veröffentlichung weiter verbessern können.“

Spieler haben die Möglichkeit, für die Game-Show einen individuellen Charakter zu erstellen. Von Ninjas, die ihre Gegner mit einem Katana besiegen, bis hin zu Cowboys, die mit Raketenwerfern unterwegs sind, seien viele Möglichkeiten dabei.

Wann „The Finals“ für Konsolen und PC auf den Markt kommen wird, ist weiterhin offen. Nachfolgend liefert der neue Trailer einen Eindruck davon, auf was sich Spieler einstellen können:

