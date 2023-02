E3 2023: Messe findet ohne Nintendo statt

Nintendo wird nicht an der E3 2023 teilnehmen. Nach vorangegangenen Gerüchten bestätigte das Switch-Unternehmen den Verzicht. Der Termin passe nicht in die Planung.

Schon Ende Januar kam das Gerücht auf, dass Nintendo nicht an der E3 2023 teilnehmen wird. Zum Wochenende erfolgte die Bestätigung, dass die Wiederbelebung der US-Messe ohne den Switch-Hersteller auskommen muss.

„Wir gehen an unsere Beteiligung an jeder Veranstaltung von Fall zu Fall heran und ziehen immer verschiedene Möglichkeiten in Betracht, mit unseren Fans in Kontakt zu treten“, so Nintendo in einer Erklärung.

Die diesjährige E3-Show habe nicht in die Pläne der Japaner gepasst. Daher habe man beschlossen, nicht daran teilzunehmen. Allerdings sei man weiterhin ein starker Unterstützer der ESA und der E3, so Nintendo abschließend.

Damit bestätigt Nintendo das Gerücht des vergangenen Monats, in dem ebenfalls die Rede davon war, dass der PS5- und PSVR2-Hersteller Sony nicht an der E3 2023 beteiligt sein wird. Später kam die bislang unbestätigte Meldung auf, dass Sony ein eigenständiges Event plant.

Microsoft veranstaltet eine Sommer-Präsentation

Microsoft wiederum wird in diesem Jahr mit einer bereits angekündigten Sommer-Präsentation in irgendeiner Form in Los Angeles vertreten sein. Den Angaben von IGN zufolge möchte das Xbox-Unternehmen jedoch nicht auf der Messe im Los Angeles Convention Center auftreten.

Damit ist Ubisoft der bisher größte Publisher, der sich für die E3 2023 interessiert und eine Teilnahme offiziell bekanntgab. Im Zuge des Events möchte das Unternehmen einen Blick auf das Lineup kommender Spiele gewähren.

Unbestätigten Gerüchten zufolge könnte auch Konami mit einigen neuen Spielen zu „Castlevania“ und „Metal Gear Solid“ vor Ort sein. Wir berichteten im Laufe der Woche mit weiteren Details darüber.

Die E3 2023 soll vom 13. Juni bis zum 16. Juni stattfinden. Details zum überarbeiteten Format wurden Ende des vergangenen Jahres bekannt gegeben.

