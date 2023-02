Bluepoint Games: Große Enthüllung auf dem nächsten PS5-Showcase geplant?

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Sony Interactive Entertainment einen großen Games-Showcase vorbereitet, auf dem diverse Highlights angekündigt werden sollen.

Für neuen Gesprächsstoff sorgte vor wenigen Tagen Giantbombs Jeff Grubb, der in Erfahrung gebracht haben wollte, dass der besagte Showcase noch vor der diesjährigen E3 (12. bis 16. Juni 2023) stattfindet. Während eine offizielle Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment weiterhin auf sich warten lässt, legte Grubb in einem aktuellen Livestream noch einmal nach.

In dem Stream bestätigte er, dass im Rahmen des PlayStation 5-Games-Showcase unter anderem die Entwickler von Bluepoint Games zugegen sein und das Event für eine „große Ankündigung“ nutzen werden. Näher ins Detail ging Grubb diesbezüglich nicht.

Nicht der erste Hinweis auf ein neues Bluepoint-Projekt

Neu sind die Gerüchte um eine bevorstehende Ankündigung aus dem Hause Bluepoint Games allerdings nichts. Beispielsweise war auf einer Grafik, die zu den Festtagen veröffentlicht wurde, neben geöffneten Paketen auch ein noch verpacktes Geschenk zu sehen, was von den Spielern und Spielerinnen als ein Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung gedeutet wurde.

Bluepoint Games wurde im September 2021 von Sony Interactive Entertainment übernommen und war in der Vergangenheit für Remaster beziehungsweise Remakes wie die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ (2015), „Shadow of the Colossus“ (2018) oder die zu den Launch-Titeln der PlayStation 5 gehörende Neuauflage von „Demon’s Souls“ verantwortlich.

In der Vergangenheit äußerte das Studio zudem mehrfach den Wunsch, zukünftig an einer eigenen Marke arbeiten zu können. Ob dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt werden kann, erfahren wir möglicherweise auf dem kommenden PlayStation 5-Showcase.

Related Posts

Laut den unbestätigten Angaben von Jeff Grubb wird es den Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment nämlich darum gehen, die nächste Phase des PlayStation 5-Zyklus einzuläuten. Dementsprechend sei mit mehreren spannenden Enthüllungen zu rechnen.

Quelle: Giant Bomb

Weitere Meldungen zu Bluepoint Games.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren