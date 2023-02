Dead Space 2 & 3: Remake-Gerüchte durch Umfrage befeuert

Nachdem Electronic Arts mit dem Remake von „Dead Space“ ordentliche Erfolge feiern konnte, stellt sich durchaus die Frage, ob der Publisher ähnliche Pläne für „Dead Space 2“ und „Dead Space 3“ hat. Es scheint, dass die Chancen gar nicht schlecht stehen.

Seit dem Wochenende geistern Bilder durch das Internet, die Umfragen zu den beiden genannten Spielen zeigen. Während die Echtheit nicht verifiziert wurde, aber mit Dillon Rogers ein Entwickler hinter der Veröffentlichung der Screenshots steht, wird in der Umfrage das Interesse der Spieler hinterfragt.

So heißt es darin: „Wie groß wäre dein Interesse an einem ähnlichen Remake von Dead Space 2?“ Die gleiche Frage wird für den dritten Teil aus dem Jahr 2013 gestellt. Fünf Auswahlmöglichen gibt es, beginnend mit „überhaupt nicht interessiert“ bis hin zu „extrem interessiert“, wie die folgenden Bilder zeigen:

Pfft. The survey EA is sending out. On the wall – the writing. pic.twitter.com/o2f1OPC1zM — Dillon Rogers (@TafferKing451) February 25, 2023

Dead Space legte einen guten Launch hin

Wirtschaftlich betrachtet könnten weitere Remakes durchaus einen Sinn ergeben. Die Neuentwicklung des ersten Teils von „Dead Space“ wurde Ende Januar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht und belegte nach nur zwei Tagen der Verfügbarkeit Platz 2 in den monatlichen US-Software-Charts. Auch in anderen Ländern konnte sich der Titel in den vorderen Bereich der Verkaufsranglisten arbeiten.

Behilflich war dabei nicht nur der Name. Ebenfalls konnte die Qualität der Produktion überzeugen. Basierend auf 84 Kritiken kommt das Remake von „Dead Space“ im Fall der PS5-Version auf einen Metascore von 89. Damit ist es das bisher bestbewertete PS5-Spiel des Jahres 2023, was sich in den kommenden zehn Monaten aber noch einmal ändern dürfte. Auch die Spieler waren zufrieden: Der User-Score liegt bei 89.

Auch wenn die Bilder der Umfrage nicht verifiziert sind und selbst im Fall der Echtheit nicht zwangsläufig eine Entwicklung folgen muss: Wie hoch ist euer Interesse, früher oder später Remakes von „Dead Space 2“ oder „Dead Space 3“ in den Händen halten zu können?

