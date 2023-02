Amnesia The Bunker: Video zeigt düstere Monsterbegegnung

Amnesia The Bunker:

Ein neues Video zu "Amnesia: The Bunker" zeigt einige Interaktionsmöglichkeiten in der Spielwelt und einen Protagonisten, der sich auf dem Schauplatz des Geschehens nicht besonders wohlzufühlen scheint.

Während sich „Amnesia: The Bunker“ der Veröffentlichung im kommenden Mai nähert, zeigen die Entwickler von Frictional Games einen neuen Gameplay-Clip, der einige düstere Szenen umfasst und zunächst hören lässt, mit was sich Spieler im Verlauf der Horrorhandlung auseinandersetzen müssen. Gestartet werden kann das neue Video zu „Amnesia: The Bunker“ unterhalb dieser Zeilen.

In „Amnesia: The Bunker“ müssen die Spieler versuchen, sich einen Weg aus einem verlassenen Bunker aus dem 1. Weltkrieg zu bahnen, während sie ständig von einem mysteriösen und monströsen Wesen verfolgt werden. Der neue Trailer gewährt letztendlich einen kurzen Einblick in die Begegnungen mit diesem Monster.

Mit einer Taschenlampe und einem Revolver bewaffnet

Spieler schlüpfen in „Amnesia: The Bunker“ in die Rolle von Henri Clément. Er ist ein französischer Soldat, der sich einem vielfältigen Kampf ums Überleben stellt. Mit einer Kurbeltaschenlampe und einem Revolver müssen sich Spieler durch eine unberechenbare Welt kämpfen, knapp bemessenen Nachschub finden, Gegenstände herstellen und die Zufallselemente nutzen, um zu überleben.

Frictional Games weist darauf hin, dass jeder Spieldurchgang von „Amnesia: The Bunker“ anders ist und es letztendlich gilt, schnell zu reagieren und die Ressourcen sorgfältig zu verwalten.

„Du wirst von einer allgegenwärtigen Bedrohung gejagt, die auf jede deiner Bewegungen und auf jedes von dir verursachte Geräusch reagiert“, so die Macher. Um dieser Bedrohung entrinnen zu können, müssen Spieler ihren Spielstil entsprechend anpassen. Zudem soll jede Entscheidung den Ausgang des Spiels beeinflussen.

„Amnesia: The Bunker“ erscheint am 16. Mai 2023 für Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 und PC. Nachfolgend ist das anfangs erwähnte Video eingebettet:

