Final Fantasy XVI: Offenbar ausführliche Previews und Eindrücke in dieser Woche

Aktuellen Berichten zufolge dürfen wir uns in dieser Woche über ausführliche Vorschauen und Eindrücke zu Square Enix' Rollenspiel "Final Fantasy XVI" freuen. Wie mehrere Redakteure bestätigten, fällt am morgigen Dienstag Nachmittag nämlich das Preview-Embargo zum PS5-Titel.

Zu den potenziellen Highlights, auf die sich die PlayStation 5-Community in diesem Jahr freuen darf, gehört unter anderem Square Enix‘ Rollenspiel „Final Fantasy XVI“.

Nachdem Ende des vergangenen Jahres bestätigt wurde, dass „Final Fantasy XVI“ im Juni dieses Jahres für Sonys Konsole erscheint, scheinen uns in dieser Woche ausführliche Anspielberichte und Eindrücke zum neuen Rollenspiel von Square Enix ins Haus zu stehen. So wiesen gleich mehrere Redakteure darauf hin, dass das Preview-Embargo zu „Final Fantasy XVI“ in dieser Woche fallen wird.

Entsprechen die Angaben der Redakteure den Tatsachen, dann können die Vorschauen ab dem morgigen Dienstag, den 28. Februar 2023 um 15 Uhr unserer Zeit zur Verfügung gestellt werden.

Entwickler möchten das Potenzial der PS5 nutzen

In einem Livestream, der vor ein paar Wochen stattfand, wies der verantwortliche Produzent Naoki Yoshida darauf hin, dass es den Entwicklern bei den Arbeiten an „Final Fantasy XVI“ darum ging, die technischen Möglichkeiten der PlayStation 5 voll auszuschöpfen. Laut Yoshida dürfen wir uns nicht nur auf ein Abenteuer freuen, das komplett ohne Ladezeiten Ladezeiten auskommt.

Gleichzeitig ergänzte Yoshida, dass „Final Fantasy XVI“ auch im grafischen Bereich voll überzeugen wird. Um diese Aussagen zu untermauern, bestätigte der verantwortliche Produzent des Rollenspiels, dass der umfangreiche „Revenge“-Trailer zu „Final Fantasy XVI“ komplett in Echtzeit lief und keine gerenderten Szenen enthielt.

Geht es um das Setting von „Final Fantasy XVI“, dann dürfen sich die Spieler und Spielerinnen dieses Mal auf eine Handlung einstellen, die deutlich düsterer ausfällt, als es in den diversen Vorgängern der Fall war. Da es Yoshida darum ging, eine schwierige Geschichte mit Themen für ein erwachsenes Publikum zu erzählen, wurde von Anfang an das Mature-Rating in Kauf genommen.

„Um sicherzustellen, dass wir die Geschichte so erzählen können, wie wir es wollten, haben wir uns dieses Mal für ein Mature-Rating in den meisten Regionen entschieden, in denen das Spiel erscheinen wird“, hieß es hierzu.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5.

Quelle: Resetera

