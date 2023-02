Firewall Ultra: PS VR2-Shooter soll mit Unreal Engine 5 und Eye-Tracking beeindrucken

Das in der vergangenen Woche veröffentlichte Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 verfügt bereits über eine breite Palette an Spielen, die allerdings nicht allesamt neu sind, sondern oft von anderen Plattformen portiert oder mit einem Upgrade in die neue PS VR-Generation geholt wurden.

Mit kommenden Spielen wird allerdings auch die Auswahl an Neuentwicklungen weiter wachsen. Eines dieser Projekte ist „Firewall Ultra“, die Fortsetzung von „Firewall Zero Hour“ aus dem Jahr 2018.

In einem Interview mit dem zuständigen Entwicklerteam von First Contact Entertainment wurden weitere Details zu den technischen Aspekten des Titels geteilt. Zunächst erfolgte die Bestätigung, dass „Firewall Ultra“ auf der Unreal Engine 5 basiert, wodurch sich eine besondere Spielerfahrung ergeben soll.

„Firewall Ultra ist ein echter Next-Gen-VR-Titel, der durch die Kombination aus der Hardware der PS VR2 und der Unreal Engine 5 möglich wurde“, heißt es dazu. „Die gesamte visuelle Herangehensweise wurde mit dem Schwerpunkt auf detaillierter Echtzeit-Beleuchtung neu gestaltet und das gesamte Gameplay wurde umfassend verfeinert, um die Vorteile der PS VR2-Hardware zu nutzen.“

Eye-Tracking im Fokus

Eines der besonderen Features von PlayStation VR2 ist das Eye-Tracking, das auch in „Firewall Ultra“ ausgiebig genutzt werden soll – manchmal auf subtile Weise, um Details und Kontrolle bei wichtigen Interaktionen zu erhalten.

„Es gibt das Waffenauswahlrad, ein UI-Element, mit dem man die Waffen durch Anschauen wechseln kann, und die Mechanik zum Zielen von Granatenwürfen. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, denn das gesamte Spielerlebnis wurde so gestaltet, dass Eye-Tracking auf subtile, aber hilfreiche Weise genutzt wird“, so die Macher.

Man sei begeistert vom Potenzial, Eye-Tracking auf nicht offensichtliche Weise zu nutzen, sodass bestimmte Handlungen in der VR-Umgebung „natürlich“ wirken. Diese Technologie soll sich letztendlich nicht nur im Fall von „Firewall Ultra“ auszahlen, sondern auch für künftige Projekte, darunter „Solaris Offworld Combat II“.

Ebenfalls können sich Spieler auf die Unterstützung der neuartigen Sense-Controller einstellen: „Wir konzentrieren uns darauf, unsere Spiele mit einem PS VR2 Sense-Controller in jeder Hand so zu gestalten, dass eine robuste Benutzerinteraktion möglich ist, und die neue Hardware bot uns einige aufregende neue Techniken, die wir erkunden konnten.“

„Firewall Ultra“ nutzt alle Controller-Funktionen (Haptik, adaptive Trigger, Fingerabtastung) zusammen mit Eye-Tracking, um die Waffenhandhabung „so immersiv, vielfältig und flüssig wie möglich zu gestalten“.

Das komplette Interview zu „Firewall Ultra“ könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite der Unreal Engine anschauen.

„Firewall Ultra“ wird in diesem Jahr auf den Markt gebracht. Im PlayStation Store kann der Titel bereits auf die Wunschliste gepackt werden. Ein Trailer lieferte schon im vergangenen September einen Einblick.

