Silent Hill f: Director fragt, wofür das „F“ stehen könnte

Im vergangenen Oktober kündigte Konami den nächsten Teil der „Silent Hill“-Reihe mit dem ominösen Namen „Silent Hill f“ an. Der Director des Spiels fragt die Fans nun, was sie glauben, wofür das „F“ in dem Namen stehen könnte.

Al Yang, seines Zeichens Director des nächsten „Silent Hill“-Ablegers, möchte von den Fans gerne wissen, was sie glauben, wofür der Name des kommenden Titels steht. Konami hatte „Silent Hill f“ im vergangenen Oktober angekündigt. Das Spiel wird derzeit bei dem Studio NeoBards Entertainment entwickelt.

Director hat eine Wette am Laufen

Über Twitter fragte Yang seine Follower nach ihren Ideen zu dem ominösen „F“ im Namen des nächsten „Silent Hill“-Spiels. „Ich bin neugierig, was ihr alle glaubt, wofür das F stehen könnte“, so der Creative Director von NeoBards in seinem Tweet. „Außerdem habe ich auf der Arbeit eine Wette laufen, was die Fans denken, was es bedeuten könnte.“

Die Spieler ließen sich nicht lumpen und warfen Yang zahlreiche mehr oder weniger ernst gemeinte „F“-Wörter als Antworten unter seinen Tweet. So vermuten die Nutzer etwa Forte, Five, Flower, Festival, Forbidden, Fear, Faith, Frame, Fragment, Fungus, Feudal oder Fierce.

Weniger ernst schrieben einige Spieler Antworten wie Florida, Fortnite, Fajita und „finally-a-good-one“, „endlich ein gutes Spiel“. Viele Nutzer setzen jedoch auf das musikalische „forte“, das mit einem kleinen „f“ abgekürzt wird und mit dem die Musikstücke laut gespielt werden. Dies wäre auch ein Gegensatz zu dem „silent“ in „Silent Hill“.

Zu dem kommenden „Silent Hill f“ ist bislang noch nicht viel bekannt. Konami kündigte den Titel mit der folgenden Beschreibung an: „Silent Hill f wird eine komplett neue Geschichte sein, die im Japan der 1960er Jahre spielt und eine wunderschöne, aber auch erschreckende Welt bietet.“ Der erste Teaser-Trailer ist sehr düster gehalten und zeigt ein Mädchen, das von einer Art Pilz befallen wird.

