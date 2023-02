Stardew Valley: Beliebte Farm-Sim feiert siebten Geburtstag

Am vergangenen Wochenende feierte die beliebte Farmleben-Simulation „Stardew Valley“ ihren siebten Geburtstag. Der Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone dankte den Spielern für ihre langjährige Unterstützung.

Am vergangenen Wochenende konnte die beliebte Farm- und Lebenssimulation „Stardew Valley“ ihr siebtes Jubiläum feiern. Das Spiel erschien am 26. Februar 2016 auf Steam, bevor der populäre Titel auch auf die Konsolen und mobile Systeme kam.

Der alleinige Entwickler von „Stardew Valley“, Eric „ConcernedApe“ Barone, dankte den Spielern für die Unterstützung und gab einen kleinen Ausblick für das kommende Update 1.6.

Entwickler feiert die „fantastische Spielergemeinschaft“

Über Twitter dankte Eric Barone den Spielern von „Stardew Valley“. „Heute ist der siebte Jahrestag des Starts von Stardew Valley“, so der Entwickler. „Danke, dass ihr das Spiel in den letzten sieben Jahren unterstützt und mir diese besondere Gelegenheit gegeben habt.“ In einem Blogbeitrag auf Steam ging „ConcernedApe“ weiter auf die zusätzlichen Inhalte und Errungenschaften ein, die die Farm-Simulation seit der Veröffentlichung erhalten hat.

So wurden „Stardew Valley“ seit dem Start vier große Inhalts-Patches sowie das Multiplayer-Update verpasst. Das Spiel wurde auf allen wichtigen Plattformen geholt und in elf weitere Sprachen übersetzt. Dazu gibt es das für die Nutzer überaus wichtige „Stardew Valley“-Wiki, Merchandise sowie das offizielle Brettspiel. Es gab musikalische Kooperationen, den virtuellen „Stardew Valley“-Cup sowie den Start des offiziellen Forums. Als letztes erwähnt Eric Barone noch die „blühende Modding-Community“.

Als nächstes wird „Stardew Valley“ Update 1.6 erhalten. Was der Patch genau enthält, ist noch nicht bekannt. Dem Entwickler zufolge soll das Update jedoch weitere Unterstützung für Modder hinzufügen, was das Modding einfacher und leistungsfähiger machen soll. Neben der Entwicklung von „Stardew Valley“ arbeitet Eric „ConcernedApe“ Barone derzeit noch an seinem neuen Spiel, „Haunted Chocolatier“.

Quelle: Steam, ComicBook

