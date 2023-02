The Last of Us: Inside Episode 7 und Vorschau zur achten Episode

The Last of Us:

Riley in der "The Last of Us"-Serie.

Eine neue Woche heißt: Die nächste „The Last of Us“-Episode kann angeschaut werden. Schon um die siebte von neun Folgen handelt es sich hierbei, weshalb die Serie langsam auf das Ende zusteuert.

Ellies Vorgeschichte

Wie vorher schon bekannt war, dreht sich Episode sieben um die Ereignisse des DLCs „Left Behind“. Hier geht es um die Vorgeschichte, in der Ellie ein letztes Mal mit ihrer besten Freundin Riley durch die Gegend zieht.

Die Metapher dieser Episode laut Neil Druckmann: „Wie ist es, in einer Postapokalypse die Schule zu schwänzen?“

Gespielt wird das afroamerikanische Mädchen von Storm Reid. Showrunner Craig Mazin über diese Besetzung: „Wir mussten jemanden finden, der in der Lage war, nicht nur auf Bellas Level bezüglich des Talents zu sein, sondern auch die Oberhand über Ellie haben könnte. Und das ist eine große Aufgabe.“

Spoiler: Später erklärt Mazin, dass in dieser Welt oft die schönsten Momente vom schlimmsten unterbrochen werden. Genau so kommt es auch bei Ellie und Riley, die am Ende beide infiziert werden. Beide gehen völlig unterschiedlich mit diesem fatalen Ereignis um: Während Ellie völlig durchdreht, zieht sich Riley zurück. Der Grund dafür ist laut Mazin, dass Riley schon mal einen Verlust erleben musste. Ellie wiederum noch nicht.

Neben des neuen Making-Ofs ist auch die Vorschau für die nächste Episode verfügbar. Hier trifft Ellie nach Joels Verletzung alleine auf den zwielichtigen David.

