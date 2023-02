Beyond Good & Evil 2: Studioleiter verlässt Ubisoft inmitten von Untersuchungen

Beyond Good & Evil 2:

Der Geschäftsführer des "Beyond Good and Evil 2"-Entwicklers Ubisoft Montpellier hat Berichten zufolge inmitten einer Arbeitsuntersuchung durch die örtlichen Behörden das Studio verlassen.

Die Entwicklung von „Beyond Good & Evil 2“ lief bisher recht holprig. Und auch Jahre nach der Ankündigung des Titels stellen sich viele Spieler die Frage, ob das Projekt überhaupt noch in einer fertigen Version auf den Markt kommen wird.

Doch auch wenn im Januar ein weiteres Lebenszeichen auf die Entwicklung von „Beyond Good & Evil 2“ aufmerksam machte, reißen die Negativschlagzeilen nicht ab. So wird berichtet, dass der Geschäftsführer und Studioleiter des zuständigen Studios Ubisoft Montpellier das Unternehmen verlassen hat.

Es handelt sich um Guillaume Carmona, dessen Abgang den Mitarbeitern von Montpellier letzte Woche mitgeteilt wurde, ohne jedoch näher auf die Gründe einzugehen.

Arbeitsbedingungen werden untersucht

Hinzu kommt, dass der Weggang zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem das Studio von den französischen Arbeitsbehörden untersucht wird. Auslöser war eine Häufung von krankgeschriebenen Mitarbeitern, die zum Teil unter Burnout leiden.

Gegenüber Kotaku äußerte sich Ubisoft wie folgt: „Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Teams ist eine ständige Priorität. In Anbetracht der Länge des Entwicklungszyklus von Beyond Good & Evil 2 unterzieht sich das Entwicklungsteam in Montpellier einer Bewertung des Wohlbefindens durch einen Dritten, um vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen und zu prüfen, wo zusätzliche Unterstützung benötigt wird.“

Auch wenn Ubisoft immer mal wieder beteuert, dass „Beyond Good & Evil 2“ nicht eingestellt wurde und die Arbeiten daran andauern, erweckten jüngste Berichte den Eindruck, dass sich das Spiel noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung befindet, auch wenn Ubisoft schon seit mehr als zehn Jahren mehr oder weniger an dem Projekt arbeitet.

Zudem kam die Meldung auf, dass der Titel kürzlich eine bedeutende personelle Veränderung erfahren hat, im Zuge dessen der Senior Creative Director Jean-Marc Geffroy und der Game Director Benjamin Dumaz das Projekt verlassen haben und durch Emile Morel bzw. Charles Gaudron ersetzt wurden.

Schon 2020 gab Michel Ancel, der Schöpfer von „Beyond Good & Evil“ und „Rayman“, bekannt, dass er Ubisoft Montpellier verlässt, um sich auf eine neue Karriere in der Tierwelt zu konzentrieren.

Ob oder wann „Beyond Good & Evil 2“ veröffentlicht wird, steht somit weiter in den Sternen. Und es ist nicht das einzige Projekt, dessen Entwicklung bei Ubisoft eher schlecht als recht verläuft.

