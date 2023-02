Final Fantasy XVI: Gameplay-Videos zeigen Dungeon, Bosse, Eikon-Kämpfe, Ringe und mehr

Zu "Final Fantasy XVI" wurden zahlreiche Gameplay-Videos veröffentlicht, die einen rund 45 Minuten langen Einblick in das Rollenspiel von Square Enix gewähren.

Seit 15 Uhr dürfen Vorschauberichte zum kommenden Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ veröffentlicht werden. Sie basieren auf der Global Media Tour des Titels und werden von reichlich Gameplay-Videos begleitet. Beispielsweise brachte Gematsu Spielszenen mit einer Länge von 45 Minuten in den Umlauf. Sie gewähren einen tieferen Einblick in das Spielgeschehen.

Die Gameplay-Szenen, die unterhalb dieser Zeilen eingebettet sind, zeigen unter anderem den Charakter Clive Rosfield, seinen Hund Torgal und seinen Gefährten Cidolfus Telamon. Außerdem wird in den Videos einer der Eikon-gegen-Eikon-Kämpfe gezeigt, in dem sich Clive verwandelt und in einem Pro-Wrestling-ähnlichen Kampf gegen Garuda antritt.

Fünf Ringe zur Unterstützung

Und während in den Videos nur der „Ring des zeitlichen Fokus“ und der „Ring des zeitigen Angriffs“ vorstellt werden, umfasst das vollständige Spiel weitere Varianten:

Ring des zeitlichen Fokus – Verlangsamt vorübergehend die Zeit vor einem Angriff, sodass Spieler mehr Zeit zum Reagieren haben.

Ring der zeitigen Unterstützung – Macht es überflüssig, Torgal manuell Kampfbefehle zu geben.

Ring des zeitigen Angriffs – Führt tödliche Combos aus, indem nur das Quadrat gedrückt wird.

Ring des zeitigen Ausweichens – Weicht den meisten Angriffen automatisch aus.

Ring der zeitigen Heilung – Benutzt automatisch Tränke, wenn die HP unter einen bestimmten Wert fallen.

Es gibt somit fünf Ringe und nur drei Slots für Zubehör. Ihr müsst euch also entscheiden, welche Assistenten ihr am meisten benötigt, um ihnen Priorität einzuräumen. Das Team hofft allerdings, dass die Spieler die Ringe nach und nach entfernen werden, wenn sie sich mit dem Kampf vertraut gemacht haben.

„Final Fantasy XVI“ kann bereits vorbestellt werden, sowohl in einer Standard Edition für 79,99 Euro als auch in der Digital Deluxe Edition für 99,99 Euro. Der Launch erfolgt am 22. Juni 2023 für PC und PS5.

Frühe Käufer können Vorbesteller-Boni entgegennehmen: Den Cait-Sith-Talisman, den Lesezwicker und die Waffe Kämpferherz. Die Digital Deluxe Edition beinhaltet zusätzlich ein digitales Mini-Artbook und einen digitalen Mini-Soundtrack.

