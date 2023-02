From Software: Bekundet Interesse an Multiplayer-Erfahrungen wie Escape From Tarkov

Im Gespräch mit IGN plauderte From Softwares Hidetaka Miyazaki über mögliche Inspirationsquellen. Im weiteren Verlauf des Interviews bekundete der Game-Director sein Interesse an Multiplayer-Erfahrungen wie "Like Escape From Tarkov".

From Software arbeitet aktuell an mehreren neuen Projekten.

Wie kürzlich noch einmal bestätigt wurde, arbeiten die japanischen Entwickler von From Software aktuell an mehreren neuen Projekten – darunter der 2023 erscheinenden Mech-Action „Armored Core 6: Fires of Rubicon“.

In einem ausführlichen Interview mit IGN sprach From Softwares Game-Director Hidetaka Miyazaki über mögliche kommende Projekte und andere Titel, von denen er sich inspirieren lässt. Dabei bekundete Miyazaki sein Interesse an Multiplayer-Erfahrungen vom Schlage eines „Escape From Tarkov“, mit dem seinerzeit das Sub-Genre des Extraction-Shooters ins Leben gerufen wurde.

In Spielen wie „Escape From Tarkov“ stehen die Spieler und Spielerinnen vor der Aufgabe, vorgegebene Aufgaben zu erfüllen. Ihre Belohnungen erhalten sie allerdings nur, wenn es ihnen gelingt, sicher den Extraction-Point zu erreichen und die Map zu verlassen.

Miyazaki ein Fan moderner Multiplayer-Konzepte

Laut Miyazaki sind es vor allem die sich stetig weiterentwickelnden Multiplayer- und Netzwerk-Technologien, die ihn inspirieren und ihn dazu bewegen, Titel wie „Escape From Tarkov“ im Auge zu behalten. Miyazaki dazu: „Ich bin mir nicht sicher, ob dies der neueste Trend ist, aber es sind die Multiplayer-Elemente, die wir sowohl in Bezug auf die Technologie als auch auf das Spieldesign ständig aktualisieren. Aus der Sicht eines Fans und Creators interessiert mich das wirklich.“

Und weiter: „Besonders wenn man zum Beispiel von Escape From Tarkov spricht. Also achte ich als Schöpfer und Fan des Spiels im Grunde auf diese Elemente. Andere Leute in der Branche aktualisieren ständig die Multiplayer-Netzwerkfunktionalität und das Spieldesign, um die Art und Weise zu ändern, wie die Spieler am Gameplay beteiligt sind und wie die Spieler als eine der Ressourcen für das Gameplay verwendet werden. Deshalb achte ich auf diese Elemente.“

In wie weit diese Aussagen andeuten könnten, dass Hidetaka Miyazaki auf kurz oder lang an einem ähnlichen Projekten arbeiten möchte, ließ der verantwortliche Game-Director hinter dem erfolgreichen „Elden Ring“ offen.

„Escape From Tarkov“ erschien im Jahr 2017 und fungierte als Inspirationsquelle für ähnliche Titel wie „Hunt: Showdown“ oder „Rainbow Six Extraction“.

Quelle: IGN

