Hogwarts Legacy: Ist der Kopierschutz der Grund für die durchwachsene PC-Performance?

"Hogwarts Legacy" ist ein voller Erfolg und verzeichnet großartige Verkäufe. Einziger Negativpunkt ist die nicht immer runde Performance. Viele nehmen an, dass das auch am Kopierschutz des Spiels liegt. Dieser wurde jetzt erstmals umgangen, was einen Blick darauf ermöglicht, wie gut das "Harry Potter"-Abenteuer ohne den Schutz vor illegaler Vervielfältigung performt.