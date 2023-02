PS5 vs Xbox Series X/S: Analyst nennt Verkaufszahlen und Marktanteile

PS5 vs Xbox Series X/S:

Zu den Verkäufen der Xbox Series X und Xbox Series S wurde eine neue Zahl herausgegeben. So glaubt der Analyst Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis, dass bis Ende 2022 18,5 Millionen Exemplare des Konsolen-Duos verkauft wurden. Auch machte er Angaben zu den Marktanteilen.

Microsoft gibt seit Jahren keine Verkaufszahlen zu den Xbox-Konsolen heraus, sodass es keine offiziellen Angaben dazu gibt, wie sich die Verkäufe der Xbox Series S und Xbox Series X seit dem Launch im Jahr 2020 entwickelt haben.

In einem Überblick über den Konsolenmarkt des Jahres 2022 schätzt Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis jedoch, dass bis zum Ende des vergangenen Jahres 18,5 Millionen Konsolen der Xbox Series verkauft wurden. Zum Vergleich: Die PS5 konnte die Marke von 30 Millionen Verkäufen knacken.

Laut der Aussage des Analysten sind die Verkäufe der PS5 und Xbox Series X aufgrund anhaltender Lagerknappheit nur bedingt aussagekräftig und stellen nicht das volle Potential dar, während die Xbox-Sparte ihren Anteil an den Verkaufszahlen im vergangenen Jahr aufgrund der stets verfügbaren Xbox Series S leicht steigern konnte.

Allerdings habe die Nachfrage nach der Xbox Series S in der Weihnachtszeit trotz der Preisaktionen deutlich gemacht, dass die abgespeckte Konsole nicht die Anziehungskraft der großen Konsolen hat.

Abstand könnte sich 2023 erhöhen

Spannender werden die kommenden Monate und Jahre, da die Probleme mit der Verfügbarkeit weitgehend gelöst wurden und Spieler beim Kauf einer New-Gen-Konsole nicht mehr vor allzu großen Hürden stehen. Beispielsweise ist bei Media Markt seit einigen Tagen ein PS5-Bundle mit „Hogwarts Legacy“ im Angebot.

In diesem Zusammenhang prognostizierte Harding-Rolls, dass sich die Verkaufslücke zwischen der PS5 und Xbox Series X/S in der ersten Hälfte des Jahres 2023 vergrößern wird. In der zweiten Hälfte des Jahres könnte ein neues Modell der PS5 noch einmal für einen Schub sorgen.

„Ampere geht davon aus, dass sich die Kluft zwischen PlayStation- und Xbox-Verkäufen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 vergrößern wird, wobei die Xbox Series X erst in der zweiten Jahreshälfte regelmäßiger verfügbar sein wird“, heißt es zur Prognose.

Marktanteil von Microsoft wächst

In der Analyse behauptet Harding-Rolls auch, dass Microsofts Anteil am Spielemarkt – der sich aus den Verkäufen von Hardware, Spielinhalten und Abonnements zusammensetzt – von 25,5 Prozent im Jahr 2021 auf 27,3 Prozent im Jahr 2022 stieg, während Sonys Anteil von 46,3 Prozent auf 45 Prozent sank.

Damit widerspricht der Analyst der Behauptung von Microsoft, dass Sony mit 70 Prozent den Markt der aktuellen Konsolen dominieren würde. Selbst bei einem Direktvergleich der beiden Konsolen wird dieser Anteil auf Basis der Angaben von Harding-Rolls nicht erreicht.

Den Zuwachs bei den Xbox-Geschäften begründet Harding-Rolls damit, dass „die Ausgaben für Xbox-Konsolen-Hardware und konsolenbasierte Game Pass-Dienste im Vergleich zu 2021 gestiegen sind“ und dass „Microsoft seinen Marktanteilsvorsprung im Konsolen-Abonnement-Segment ausbauen und in den letzten drei Monaten des Jahres ein Allzeithoch bei den Xbox Game Pass-Abonnenten verzeichnen konnte“.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Während die Xbox-Geschäfte zuletzt zulegen konnten, bereitet sich Microsoft auf die Übernahme von Activision Blizzard vor. Der Publisher würde dem Konzern auf dem Spielemarkt zu einer dominanteren Marktstellung verhelfen.

Weitere Meldungen zu PS5, Xbox Series X/S.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren