PS VR2-Special: Im Gespräch mit einem Entwickler von Moss Book II

“Moss” und “Moss Book II” haben bereits auf der ersten hauseigenen VR-Brille für Sony PlayStation zahlreiche Menschen begeistert. Über gut 100 Preise und Nominierungen der Branche konnte sich das zuckersüße Abenteuer freuen. Ganz zu schweigen von zahlreichen Top-Bewertungen nationaler und internationaler Presse. Kein Wunder, dass beide Spiele jetzt für die PSVR 2 aufpoliert wurden, um erneut zu glänzen. Wir haben mit den Entwicklern von Polyarc gesprochen und sie zu den (neuen) Mausabenteuern befragt.

Was ist “Moss” für ein Spiel?

Im Action-Adventure-Puzzlespiel “Moss” trefft ihr auf eine kleine Maus namens Quill, die von großen Abenteuern träumt. Und ihr Traum wird wahr – durch eine Verkettung magischer Umstände schwebt ihr Großvater in großer Gefahr und sie muss sich auf eine lange Reise begeben, um ihn aus den Klauen eines Drachen zu retten. Dabei schlüpft ihr mit eurer VR-Brille allerdings nicht in die virtuelle Haut der kleinen Maus. Stattdessen steuert ihr Quill aus einer Zuschauerperspektive durch die wundervoll gestalteten Dioramen, die wie aus einem Märchenbuch entsprungen scheinen.

Im zweiten Teil, “Moss: Book II”, schien die Welt für die kleine Mäusedame eigentlich in Ordnung, bis böse Mächte Quill angreifen und sie in ihr neuestes Abenteuer jagen. Auch das Sequel ist ein Action-Adventure, in dem ihr die Maus aus einer zusehenden Perspektive begleitet. Dabei ist euer Blick nicht starr: Ihr könnt euch umschauen und Dinge drehen, um einen besseren Überblick zu erhalten und die vielen kleinen Rätsel zu lösen.

“Moss”-Spiele für PSVR 2: Immersiver als je zuvor

Wir haben uns mit einem der Entwickler über die Abenteuer von Quill unterhalten und wie sie für PlayStation VR2 umgesetzt wurden. Um alle Features der neuen VR-Brille einzubeziehen, mussten sie die beiden Spiele komplett von Neuem überarbeiten und auf die Möglichkeiten der neuen Technik eingehen.

Das Eyetracking hilft dabei, dass in Blickrichtung alles besonders scharf dargestellt wird. Das spart Rendering-Leistung und schmälert die Spielerfahrung keineswegs. Ganz im Gegenteil: Im realen Leben fokussieren wir uns auch auf alles im Blickfeld, während Dinge am Rand unseres Blickfeldes nicht gestochen scharf sind, bis wir unsere Aufmerksamkeit dorthin bewegen.

In der neuen Fassung von “Moss” und “Moss: Book II” sind auch die Rumble-Funktionen ein wichtiger Bestandteil von Quills Abenteuer geworden. Teile der VR-Brille vibrieren, wenn ihr von Gegnern im Kampf getroffen werdet, um eine tiefere Immersion zu erzeugen.

Wie uns Entwickler Coolie Calihan verraten hat, gab es viele Details während der Testphase, an denen sie immer wieder herumgebastelt haben. Es gibt einige Momente im Spiel, in denen Vibrationen erwartet werden – diese müssen natürlich auch Bestandteil des fertigen Spiels werden. Dazu kommen subtile Vibrationen am Kopf, die euch noch weiter in das Spiel eintauchen lassen. Steht ihr mit Quill beispielsweise auf einer Anhöhe und hört den Wind, könnt ihr ihn dank PSVR 2 nun auch um euren Kopf wirbeln spüren.

Die Tastenbelegung, beispielsweise zum Ausweichen von gegnerischen Angriffen, fiel einigen Spielern aufgrund ihrer Komplexität negativ auf. Das wurde in der Neuauflage leider nicht angepasst – eine individuell einstellbare Tastenbelegung der wichtigsten Funktionen gibt es ebenfalls nicht. Da die Controller gut in den Händen liegen, sollte das gleichzeitige Drücken von zwei Tasten zum Dodgen aber kein großes Problem darstellen.

Für das Vorankommen in der Story nicht wichtig, aber ein unverzichtbarer Bestandteil beider Spiele: Die Interaktion mit Mäusedame Quill. Sie ist nicht nur einfach eine Heldin, die ihr durch das Diorama steuert. Sie wird zu eurer Freundin. Ihr habt oft die Möglichkeit, mit Quill liebevoll zu interagieren. Regelmäßige Streicheleinheiten sind ein absolutes Must Have und dank PSVR 2 noch schärfer und knuddeliger.

Wir finden: Wer Quill nicht regelmäßig mit einem High Five belohnt, hat “Moss” nicht richtig gespielt.

Hürden während der Entwicklung

Obwohl Quills Abenteuer unbestreitbar die große Leidenschaft der Entwickler sind, kommt eine solche (Neu-)Entwicklung nicht ohne Hürden und Herausforderungen aus. Die Pandemie machte dem normalen Arbeitsalltag einen Strich durch die Richtung, sodass Homeoffice und regelmäßige Update-Calls an der Tagesordnung standen. Da beide Spiele von Grund auf neu überarbeitet werden mussten, wuchs auch das Team stetig. Ein größeres Entwicklerteam ermöglicht viele Bugfixes, noch bessere Lichtspiele und die vielen kleinen Details, die Quills Abenteuer so immersiv wirken lassen.

Zahlreiche Playtests später ist klar: “Moss” und “Moss: Book 2” sind wundervolle, märchenhafte Spiele, die nicht nur jüngeres Publikum begeistern. Schon während der Testphase mit Shooter-Spielern, Casual Gamern und Hardcore-Fans hat sich herausgestellt, dass Quill mit ihrer zauberhaften Art und den actionreichen Abenteuern eine vielzahl an unterschiedlichen Spielern begeistern kann.

Kein kostenloses Upgrade für Besitzer des Spiels

Wenn ihr bereits “Moss” und “Moss: Book 2” auf der PSVR gespielt habt und euch mit Mäusedame Quill auch auf der PSVR 2 ins Abenteuer stürzen wollt, müsst ihr recht tief in die Tasche greifen. Wie die Entwickler bestätigt haben, gibt es leider kein Update für Besitzer des Spiels: Ihr müsst die für PSVR 2 optimierte Variante erneut im PS Store kaufen, um von den Verbesserungen und Anpassungen zu profitieren, die die neueste VR-Brille bietet.

Obwohl man gerne ein kostenloses Upgrade anbieten würde, sei Polyarc einfach noch nicht groß genug dafür, haben sie im Interview zugegeben. Das ist natürlich für alle Besitzer der Originalspiele ziemlich ärgerlich, allerdings können wir diesen Schritt auch verstehen. Die beiden Games mussten von Grund auf neu erarbeitet werden, um ein möglichst authentisches Abenteuer zu kreieren – und das kostet Geld.

“Moss” / “Moss: Book II” – Ein Spiel für alle?

Am Ende des Interviews haben wir den Entwickler gefragt, weshalb alle Gamer zur PSVR 2 und “Moss”, bzw. “Moss: Book II” greifen sollen. Coolie Calihan erklärte uns, dass es sich bei den Spielen um eine einzigartige Erfahrung handelt, die Kämpfe, Actionsequenzen und Puzzles in einem Plattformer vereinen. Zudem ist die Story wirklich toll und mit der neuen VR-Brille wirklich ein Highlight.

Das Besondere an den Geschichten über die kleine Maus Quill ist, dass sie nicht nur das ganz junge Publikum begeistern werden: Ihre abenteuerliche Reise steckt voller kleiner Geheimnisse und fantastischen Welten, sodass auch erfahrenen Spielern hier nie langweilig wird.

„Wenn ihr einen Hang zu Fantasy Games habt und Märchen mögt, könnte das neu aufgelegte Abenteuer was für euch sein.“, so Coolie.

Weitere Meldungen zu Moss, Moss: Book II, PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren