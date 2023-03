Call of Duty: Xbox-Chef lehnt Plattform-exklusive Inhalte ab

Call of Duty:

Xbox-Chef Phil Spencer verspricht, dass es bei zukünftigen „Call of Duty“-Titeln keine exklusiven Inhalte für Xbox geben soll. Auf allen Konsolen soll die gleiche Version verfügbar sein - mit denselben Skins und denselben Missionen.

Der Microsoft-Deal mit Activision Blizzard ist immer noch nicht in trockenen Tüchern. Das Xbox-Unternehmen gibt momentan alles dafür, damit die Kartellämter dem Kauf zustimmen. So hat Microsoft beispielsweise vertraglich zugesichert, dass Nintendo den Shooter „Call of Duty“ zehn Jahre lang auf seinen Heimkonsolen veröffentlichen kann.

Doch das ist nicht der einzige Schachzug, den Microsoft plant. In einem neuen Interview erklärt Xbox-Chef Phil Spencer, welchen weiteren Aspekt das Unternehmen berücksichtigen will.

Call of Duty erhält keine Xbox-exklusiven Inhalte

So möchte Xbox gewährleisten, dass alle Spieler und Spielerinnen die gleiche Version von „Call of Duty“ genießen können. Das Spielerlebnis soll unabhängig davon sein, auf welcher Plattform „Call of Duty“ erscheint. Als Beispiel nennt Phil Spencer „Hogwarts Legacy“, denn bei der PS5-Version des Spiels gibt es eine exklusive Quest, die bei der Xbox-Version fehlt.

Spencer betont, dass dadurch verhindert werden soll, dass Spieler und Spielerinnen das Gefühl bekommen, sie hätten eine minderwertigere Version des Spiels erhalten. Vor allem bei Cross Play-Titeln wie „Call of Duty“, bei der sämtliche Konsolenversionen in kompetitiven Matches gegeneinander antreten, sei das unfair. Deshalb soll es keine exklusiven Skins, Waffen oder Spielmodi in „Call of Duty“ geben, die nur auf Xbox-Konsolen verfügbar sind.

Ob Sony davon profitieren wird, ist bislang noch ungewiss. Es ist noch nicht klar, ob die zukünftigen „Call of Duty“-Titel für PS5 und die Nachfolgekonsolen erscheinen werden. Dem PlayStation-Unternehmen wurde zwar ein ähnlicher Vertrag wie der von Nintendo angeboten, doch das Ergebnis dessen ist bislang unklar.

Sollte der Microsoft-Deal dazu führen, dass „Call of Duty“ nicht mehr für PS-Konsolen erscheinen wird, würde das zu Geldeinbußen führen. In einem alten Dokument bestätigte das Unternehmen, dass der Ausschluss einer PS-Version dazu führen würde, dass weniger Investitionen für First Party-Titel getätigt werden könnten. Es bleibt somit abzuwarten, wie das Untersuchungsergebnis der CMA-Überprüfung ausfallen wird.

