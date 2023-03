Diablo 4: Klassen und mehr – Erste Details zu den Inhalten der offenen Beta

Im Zuge des IGN Fan Fest 2023 im vergangenen Monat kündigte Blizzard Entertainment die offene Beta zum Action-Rollenspiel „Diablo 4“ sowohl für die Konsolen als auch den PC an.

Ergänzend zu der Ankündigung der Open-Beta wurden heute die ersten Details zu den gebotenen Inhalten genannt. Wie Blizzard Entertainment bekannt gab, werden im Rahmen des Early-Access-Starts (17. bis 19. März 2023) die drei Klassen Barbar, Schurke und Zauberer zur Verfügung stehen. Mit dem offiziellen Start der Open-Beta am 24. März 2023 stoßen zudem der Druide und der Totenbeschwörer hinzu.

In der offenen Beta von „Diablo 4“ könnt ihr neben dem Prolog auch das erste Kapitel des Action-Rollenspiels in Augenschein nehmen – wahlweise alleine oder kooperativ mit anderen Spielern und Spielerinnen.

Auch der lokale Coop-Modus wird unterstützt

Pro Battle.net-Account können bis zu zehn Charaktere erschaffen werden. Während es möglich ist, die Fortschritte vom Early-Access-Start in die reguläre Open-Beta zu übertragen, werden eure Helden nach dem Abschluss der offenen Beta gelöscht. Weiter führte Blizzard Entertainment aus, dass in der Beta sowohl der Online-Coop als auch der lokale Coop-Modus unterstützt werden. Während bei Online-Partien alle Teilnehmer über einen Beta-Zugang verfügen müssen, reicht im Falle des Couch-Coops ein Zugang.

Wie sich der heutigen Ankündigung zudem entnehmen lässt, profitiert ihr in der offenen Beta davon, wenn ihr mit anderen Spielern und Spielerinnen zusammen unterwegs seid. Tötet ihr beispielsweise Feinde, während ihr euch in der Nähe eurer Mitstreiter befindet, werden fünf Prozent an Bonuserfahrung vergeben. Zudem gewährt das Spielen im Coop einen 10-prozentigen Erfahrungsbonus beim Töten von Feinden.

Wer in der offenen Beta besonders aktiv ist und vorgegebene Ziele erfüllt, darf sich über die folgenden Belohnungen freuen:

Anfänglicher Opfertitel: Verdient durch Erreichen von Kyovashad mit einem Charakter.

Früher Voyager-Titel: Verdient durch Erreichen von Level 20 mit einem Charakter.

Beta-Wolfsrudel-Kosmetikgegenstand: Verdient durch das Erreichen von Level 20 mit einem Charakter.

Die Vollversion von „Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

