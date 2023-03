Dune Awakening: Survival-MMO spielt in einer alternativen Zeitlinie

Das kommende Survival-MMO „Dune: Awakening“ soll sich nah an der Geschichte von Autor Frank Herbert halten. Doch allzu nah auch nicht, denn das Open-World-Game von Funcom wird in einer alternativen Zeitlinie spielen.

Im August 2022 wurde das Survival-MMO „Dune: Awakening“ auf der Gamescom vorgestellt. Das Open-World-Game von Funcom wird in dem beliebten Universum von Frank Herbert spielen und für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Viel mehr ist zu dem Titel bislang nicht bekannt.

Nun hat sich der Creative Director des Spiels, Joel Bylos, zu der Story zu Wort gemeldet. So sollen Kenner der Bücher und Filme viele bekannte Ereignisse wiedererkennen können. Allerdings werden sich diese in „Dune: Awakening“ wahrscheinlich nicht so abspielen, wie man es gewohnt ist.

Spieler werden auf Charaktere treffen, die in der Geschichte eigentlich tot sind

„Dune: Awakening“ wird im Jahr 10199 AG spielen, etwa acht Jahre nach den Ereignissen, die die Fans im letzten „Dune“-Film aus 2021 sehen konnten. Die Geschichte läuft in dem Survival-MMO jedoch anders ab, da es in einer alternativen Zeitlinie spielen wird. „Es ähnelt den Büchern, aber wir haben uns für eine alternative Geschichte entschieden, eine Art Was-wäre-wenn, wenn man so will“, erzählte Bylos. „Wir haben eng mit der Herbert-Familie und Legendary Pictures zusammengearbeitet und einen Punkt gefunden, einen einzigen Kieselstein, der einen Erdrutsch auslöst.“

Dieser „Kieselstein“ soll laut Bylos den Punkt darstellen, „an dem, wenn nur diese eine Sache im Universum anders wäre, viel von dem, was danach kommt, verändert wäre. Und das auf eine Art und Weise, die eine Art virtuelle Welt entstehen lässt, in der die Spieler all die bekannten Dinge sehen können, die sie zu sehen erwarten.“

Um welchen „Kieselstein“ es sich in der Geschichte handeln soll, wollte Bylos jedoch nicht verraten. Dieser soll jedoch dafür sorgen, dass die Spieler in „Dune: Awakening“ auf Charaktere treffen können, die in den Büchern und Filmen eigentlich gar nicht mehr am Leben sind. „Wenn man den ersten Film gesehen hat, kann man davon ausgehen, dass viele dieser Charaktere in der Geschichte des Spiels vorkommen“, so Bylos. „Ich könnte ein ganz klares Beispiel nennen: Herzog Leto ist noch am Leben. Man kann Herzog Leto treffen.“ Leto ist eine äußerst wichtige Figur, die im Laufe der Geschichte ermordet wird.

Quelle: PC Gamer, GameSpot

