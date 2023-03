Final Fantasy XVI: Stärkere Gegner, neue Kämpfe und weitere Details zu „New Game Plus“

Wie bereits im vergangenen Jahr bestätigt wurde, unterstützt das kommende Rollenspiel "Final Fantasy XVI" einen "New Game Plus"-Modus. Zu diesem nannte Square Enix nun weitere Details.

"Final Fantasy XVI" unterstützt einen "New Game Plus"-Modus.

Nach dem Ende des Preview-Embargos am gestrigen Dienstag erreichten uns zahlreiche neue Informationen zum im Juni erscheinenden Rollenspiel „Final Fantasy XVI“.

Unter anderem wurden endlich handfeste Details zum bereits vor einer Weile bestätigten „New Game Plus“-Modus genannt. Zum einen erhaltet ihr hier wenig überraschend die Möglichkeit, die Kampagne nach dem erfolgreichen Abschluss ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und dabei einen Großteil eurer Fortschritte und Ausrüstungsgegenstände zu übernehmen.

Um den zweiten Durchlauf entsprechend interessant zu gestalten, wird nicht nur die Stärke der Gegner erhöht. Darüber hinaus warten im „New Game Plus“ komplett neue Kämpfe und Herausforderungen darauf, von euch gemeistert zu werden. Auch die Art und Weise, wie die Gegner in den unterschiedlichen Arealen platziert wurden, wird sich im „New Game Plus“-Modus ändern. Die eine oder andere Überraschung ist also garantiert.

Auf unterschiedliche Schwierigkeitsgrade wurde verzichtet

Somit bietet der „New Game Plus“ ausreichend Herausforderungen und Wiederspielwert, um die Kampagne von „Final Fantasy XVI“ ein zweites Mal angehen zu können. Auf unterschiedliche Schwierigkeitsgrade wurde dabei jedoch bewusst verzichtet, wie Produzent Naoki Yoshida in einem aktuellen Interview verriet.

Statt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade anzubieten, entschlossen sich die Entwickler dazu, die beiden Modi „Action“ und „Story“ zu implementieren. Im Action-Modus erhaltet ihr im Kampf die volle Kontrolle über das Kampfgeschehen und dürft euch auf anspruchsvolle Scharmützel freuen, bei denen sowohl Schnelligkeit als auch ein strategisches Vorgehen überlebenswichtig sind.

Der Story-Modus hingegen richtet sich in erster Linie an Anfänger oder Spieler und Spielerinnen, die einfach nur die Geschichte von „Final Fantasy XVI“ genießen möchten. Mächtige Angriffe oder durchschlagskräftige Combos können hier mit einer einzelnen Taste auf den Bildschirm gezaubert werden, was die Kämpfe entsprechend einfach macht.

„Final Fantasy XVI“ wird am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5 veröffentlicht. Rund zwei Wochen vor dem Release des Rollenspiels soll eine kostenlose Demo veröffentlicht werden, mit der ihr einen ersten Blick auf die Welt des Spiels werfen dürft. Solltet ihr euch anschließend zum Kauf der Vollversion entscheiden, könnt ihr eure Fortschritte aus der Demo übertragen.

