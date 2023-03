Resident Evil 4 Remake: Neue Ausweichmechaniken sorgen für mehr Dynamik

Im Interview mit den englischsprachigen Kollegen der GameInformer verloren die beiden Co-Directors Yasuhiro Ampo und Kazunori Kadoi ein paar Worte über die Verbesserungen, die im Remake von „Resident Evil 4“ auf euch warten.

Wie es heißt, nahmen sich die Entwickler auch des Kampfsystems an, das im 2005 veröffentlichten Original noch mit kleineren Mankos zu kämpfen hatte. Unter anderem wurde seinerzeit kritisiert, dass die Drehungen des Protagonisten Leon S. Kennedy zu langsam ausfielen, um in den teilweise hektischen Auseinandersetzungen stets die Übersicht zu behalten.

Laut Ampo legten die Entwickler in diesem Bereich Hand an und versahen das Remake zu „Resident Evil 4“ sowohl mit schnelleren Drehungen als auch neuen Ausweichmechaniken, mit denen das Kampfsystem deutlich dynamischer ausfällt als noch im ursprünglichen „Resident Evil 4“.

Gegner bekamen neue Verhaltensweisen spendiert

Um das Balancing zu wahren und dafür zu sorgen, dass Leon durch die neuen Mechaniken keinen zu großen Vorteil im Kampf erhält, wurden laut den beiden Co-Directors auch die Verhaltensweisen der Gegner überarbeitet beziehungsweise erweitert. Anpo führte aus: „Im Remake ist es möglich, sich sehr schnell umzudrehen. Natürlich konnte man sich auch im Original umdrehen, allerdings war es recht schwer, Gegner zu bekämpfen, die sich hinter einem befanden.“

„Um diesen Unterschied zu berücksichtigen und auszugleichen, wurde zudem das Verhalten der Gegner im Allgemeinen optimiert oder stark überarbeitet“, heißt es weiter. Mit der neuen Ausweichmechanik wird es im Remake von „Resident Evil 4“ möglich sein, zur Seite auszuweichen, um den Angriffen der Gegner zu entgehen.

Laut Kadoi wird mit der neuen Ausweichmechanik dafür gesorgt, dass sich das „Resident Evil 4“-Remake spielerisch frischer und moderner anfühlt: „Dass man jetzt schnell zur Seite ausweichen kann, wenn ein Widersacher auf einen zukommt, unterscheidet sich stark vom Original. Hätten wir das Spiel so gestaltet, dass die Spieler die gleichen Dinge tun wie im Original, dann wäre das nicht unterhaltsam oder interessant gewesen. Daher haben wir hier und da bewusst Anpassungen vorgenommen.“

Das Remake zu „Resident Evil 4“ wird am 24. März 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Darüber hinaus befindet sich ein kostenloser VR-Modus für PlayStation VR2 in Entwicklung, der zu einem späteren Zeitpunkt in Form eines kostenlosen Downloads erscheint.

