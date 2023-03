Sifu: Arena-Modus hat einen Termin – eine weitere Kung-Fu-Herausforderung

Ihr habt vom anspruchsvollen Kung-Fu-Spiel „Sifu“ noch nicht genug? Dann könnt ihr euch am 28. März einer weiteren Herausforderung stellen. An diesem Datum bringt Sloclap ein Update heraus, das einen Arena-Modus enthält.

5 Varianten, 9 Modi, 45 Challenges

Laut den Entwicklern könnt ihr hier eure Fähigkeiten auf die Probe stellen, indem ihr unter Zeitdruck gegen unzählige Feinde antretet. Neun Arenen sind enthalten, die insgesamt 45 Herausforderungen bieten. Weil sich die einzelnen Schauplätze stark voneinander unterscheiden, müsst ihr euch wohl nicht über fehlende Abwechslung beklagen.

Zudem gibt es fünf verschiedene Varianten:

Capture (Einnehmen)

Survival (Überleben)

Manhunt (Menschenjagd)

Time Attack (Zeitattacke)

Performance (Leistung)

Indem ihr Herausforderungen erfolgreich abschließt, erhaltet ihr als Belohnung Ingame-Währung. Damit könnt ihr euch Modifikationen verschiedener Art kaufen.

Um den genannten Erscheinungstermin zu verkünden, lud Sloclap über IGN einen Trailer hoch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das letzte Update wurde im Herbst 2022 herausgebracht und führte unter anderem einen Replay-Editor ein. Mehrere Monate zuvor implementierte das Entwicklerteam bereits Schwierigkeitsgrade, um auch weniger erfahrenen Spielern ein tolles Erlebnis zu ermöglichen.

In der eigentlichen Kampagne kämpft ihr euch als Kung-Fu-Schüler, der nach dem Mord an seiner Familie Rache will. Daher kämpft er sich durch die Stadt, um die Täter ausfindig zu machen. Besonders ist hier die Alterungsmechanik, durch die der Protagonist nach jedem Tod älter wird.

Related Posts

„Sifu“ ist seit dem 8. Februar letzten Jahres für PS5, PS4 und PC verfügbar. Im PlayStation Store zahlt ihr aktuell 39,99 Euro, während die Deluxe-Fassung zehn Euro mehr kostet. Wer ein physisches Exemplar haben möchte, kann sich auf Amazon die Vengeance Edition bestellen. Der Preis dafür: 49,99 Euro.

Weitere Meldungen zu Sifu.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren