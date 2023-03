The Last of Us Staffel 2: Dreharbeiten könnten in diesem Jahr beginnen

The Last of Us Staffel 2:

Die "The Last of Us"-Serie auf HBO wird fortgesetzt. Nachdem die Bestätigung der zweiten Staffel schon Ende Januar erfolgte, lässt eine Aussage von Pedro Pascal die Hoffnung aufkommen, dass die Dreharbeiten in diesem Jahr starten.

Die HBO-Serie „The Last of Us“ feiert weiterhin große Erfolge, auch wenn die jüngste Episode „Left Behind“ mit einem Zuschauer-Score von 7,6 schlechter abschnitt als die vorherigen Folgen.

Und während sich die erste Season langsam dem Finale nähert, ist längst eine zweite Staffel geplant. Offiziell angekündigt wurde bislang nicht, wann die Dreharbeiten für die Fortsetzung starten werden. Allerdings besteht durchaus die Chance, dass es schon in diesem Jahr losgeht.

Chance für Drehstart in diesem Jahr?

Das deutete der Schauspieler Pedro Pascal in einem Gespräch mit Collider an, in dem er gefragt wurde, ob die Chance besteht, dass die Dreharbeiten für „The Last of Us Staffel 2“ ab diesem Jahr in Angriff genommen werden.

Festnageln lassen wollte sich Pascal nicht, erklärte aber: „Im Jahr 2023? Oh, in welcher Jahreszeit sind wir jetzt? Haben wir bald Frühling? Ja, es besteht die Möglichkeit. Ja.“

Es ist davon auszugehen, dass Pascal etwas mehr weiß und seine Terminpläne bereits anpasst. Und sollte es beim angedeuteten Start der Dreharbeiten in diesem Jahr bleiben, kann spekuliert werden, dass diese 2024 abgeschlossen werden, sodass die Premiere der zweiten Season von „The Last of Us“ Ende des kommenden Jahres oder Anfang 2025 erfolgen könnte.

Mit der ersten Staffel von „The Last of Us“ wurde das erste Spiel adaptiert, sodass wir davon ausgehen können, dass in der zweiten Staffel zumindest ein Teil des zweiten Spiels zum Einsatz kommt.

Zunächst steht die Veröffentlichung der nächsten Season-One-Episode namens „When We Are in Need“ bevor. Sie erscheint am 5. März 2023 auf HBO bzw. hierzulande einen Tag später auf Sky und WOW. Eine Video-Teaser verrät, was Zuschauer nächste Woche erwarten können.

Auch für die Videospiele, auf denen die TV-Serie „The Last of Us“ basiert, profitieren vom Erfolg der Produktion. Auf den Märkten kam es zu einem Verkaufsboost, der bei der Veröffentlichung der zweiten Season noch einmal befeuert werden dürfte. Auch ein „The Last of Us Part 3“ könnte erscheinen, sofern es spannende Geschichten zu erzählen gibt.

