Armored Core 6: Release vor Elden Ring-DLC – Bericht

Nachdem „Armored Core 6“ während der Game Awards 2022 angekündigt wurde, stellt sich weiterhin die Frage, wann der Titel veröffentlicht werden soll. Mit 2023 wurde lediglich das Release-Jahr grob umrissen.

Die englischsprachige Publikation Exputer möchte nun aber mit Quellen gesprochen haben, die den Entwicklern nahe stehen. Darauf aufbauend heißt es dort: „Quellen haben jetzt enthüllt, dass die Entwickler ein Veröffentlichungsfenster von September bis Oktober für Armored Core 6 geplant haben.“

Laut Exputer ist es am wahrscheinlichsten, dass „Armored Core 6“ Ende September 2023 veröffentlicht wird, sofern es nicht zu internen Verzögerungen kommt.

Elden Ring-DLC soll erst danach folgen

Ebenfalls berichtet die Publikation, dass FromSoftware den Plan verfolgt, „Armored Core 6“ vor der Veröffentlichung des kürzlich angekündigten „Elden Ring“-DLCs auf den Markt zu bringen. Er trägt den Titel „Shadow of the Erdtree“ und wurde in der vergangenen Woche zusammen mit einem ersten Bild vorgestellt.

Auch zu „Armored Core 6“ wurden längst die ersten Details enthüllt. Dazu gehört die Tatsache, dass die Anpassung des eigenen Mechs ein wichtiger Bestandteil des Titel ist. Ein Gameplay im Stil von „Soulsborne“ sollte allerdings nicht erwartet werden: „Nein, wir haben uns nicht bewusst bemüht, das Spiel in Richtung Soulsborne zu lenken. Das möchte ich gleich zu Beginn klarstellen“, so der „Elden Ring“-Direktor Hidetaka Miyazaki.

Später hieß es, dass es in Bezug auf die Handlung keine Verbindung zum vorherigen Teil der Reihe gibt, sodass auch Neueinsteiger keine Probleme haben sollten, der Story zu folgen.

Die „Armored Core“-Reihe ist in einer postapokalyptischen Welt angesiedelt. Spieler übernehmen die Kontrolle über bewaffnete Kampfroboter, sogenannte „Armored Cores“, die gegeneinander oder gegen Robotereinheiten anderer Fraktionen kämpfen können.

„Armored Core 6“ befindet sich für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC in Arbeit. Sobald der finale Release-Termin folgt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

