Dead Island 2: 14 Minuten kommentiertes Gameplay zeigt Zombiejagd in Bel Air

Nach einer ellenlangen Entwicklung rückt „Dead Island 2“ endlich in greifbare Nähe: Am 21. April dieses Jahres kommt das Zombie-Rollenspiel auf die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC.

Um die Vorfreude der Fans anzuheizen, lud Deep Silver ein 14-minütiges Gameplay-Video hoch. Hier dürft ihr ausführlich begutachten, wie die Jägerin namens Dani auf vielfältige Art Zombies niedermetzelt. Alles was ihr seht, passiert im sonnigen Los Angeles. Oder noch genauer beschrieben: In der Nobelwohngegend Bel Air.

Die schlagkräftige Dani wurde bereits im Januar vorgestellt. Sie ist eine Punkerin aus Irland, die sich durch einen agilen Kampfstil auszeichnet. Mit ihr sucht ihr am besten den Nahkampf, um ihre Slayer-Fähigkeiten auszunutzen.

Das Geschehen wird von einem Entwickler kommentiert. Er erklärt den Spielern, was ihr alles machen könnt und worauf ihr achten solltet. Ihr könnt also direkt den ein oder anderen Tipp mitnehmen, um für den Zombie-Slasher optimal gerüstet zu sein.

Ihr seht anhand der Kampfszenen hervorragend, was das FLESH-System der Dambuster Studios leistet. Egal ob ihr einem Untoten die Knochen zertrümmert oder ihn aufschlitzt: Alle zugefügten Verletzungen sind auf diese Technologie zurückzuführen.

Die Standard-Zombies unterteilen sich in drei Kategorien:

Walkers,

Shamblers

Runners

Deutlich gefährlicher sind beispielsweise die Grenadier Walkers und die hyper-mutierten Apex-Zombies. Im Laufe eurer Reise werdet ihr auf noch weitere Mutationen treffen. Letztendlich verfügen jedenfalls alle Zombie-Arten über eigene Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

Skilldeck-System lässt euch abgedrehte Waffen bauen

Bei Minute 5:06 wird das Skilldeck-System thematisiert. Laut offizieller Seite handelt es sich um die „vielleicht aufregendste Neuerung.“ An dieser Stelle erhaltet ihr einen Eindruck, wie ihr eure verschiedenen Waffen aufrüsten könnt. Schnell wird offensichtlich, dass ihr verrückte und ausgefallene Kampfgeräte bauen könnt. Zum Beispiel einen explodierenden Hammer oder Elektro-Klingen.

Weil Deep Silver und die Dambuster Studios schon den Goldstatus verkündet haben, dürft ihr euch auf eine pünktliche Veröffentlichung einstellen. Um den Spielern entgegenzukommen, haben die Verantwortlichen den Termin sogar um eine Woche vorgezogen.

