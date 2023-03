Diablo 4: Gameplay-Trailer stimmt auf den Start der offenen Beta ein

In diesem Monat erhalten wir dank der Open-Beta die Möglichkeit, selbst Hand an das Action-Rollenspiel "Diablo 4" zu legen. Ein frisch veröffentlichter Gameplay-Trailer stimmt auf den nahenden Start der Beta ein.

Nach der offiziellen Ankündigung im vergangenen Monat lieferten uns die Entwickler von Blizzard Entertainment in dieser Woche weitere Details zur offenen Beta von „Diablo 4“.

Demnach werden wir in der Open-Beta des Action-Rollenspiels den Prolog sowie den ersten Akt in Augenschein nehmen und pro Battle.net-Account zehn Helden erschaffen können. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass die Fortschritte aus der offenen Beta nicht in die Vollversion übernommen werden können. Stattdessen werden eure Helden nach dem Abschluss der Beta gelöscht.

Zur Einstimmung auf den nahenden Start der offenen Beta in diesem Monat stellten PlayStation und Blizzard Entertainment einen kurzen Gameplay-Trailer bereit, der Spielszenen aus dem Beta-Test liefert.

Vorbesteller erhalten einen früheren Zugriff

Die Open-Beta von „Diablo 4“ findet in zwei Phasen statt. In der Early-Access-Phase, die vom 17. bis zum 19. März 2023 stattfindet, dürfen alle Hand anlegen, die das Action-Rollenspiel vorbestellt haben. Während sich Frühstarter mit den drei Klassen Barbar, Schurke und Zauberer in das Abenteuer stürzen dürfen, stoßen der Druide und der Totenbeschwörer mit dem offiziellen Start der offenen Beta am 24. März 2023 hinzu.

Im Rahmen des Beta-Tests werden sowohl der lokale Coop als auch der kooperative Online-Multiplayer von „Diablo 4“ unterstützt. Passend dazu wartet in der Beta ein Buff, von dem ihr profitiert, wenn ihr mit anderen Nutzern zusammenspielt. Zum einen gewährt euch das Spielen im Coop einen Erfahrungspunkte-Bonus in Höhe von zehn Prozent. Des Weiteren gibt es einen Bonus von zusätzlichen fünf Prozent, wenn ihr euch beim Töten eines Gegners in der Nähe eines anderen Spielers beziehungsweise einer anderen Spielerin befindet.

Schließt ihr in der Beta bestimmte Vorgaben ab, werdet ihr mit den folgenden Extras belohnt.

Anfänglicher Opfertitel: Verdient durch Erreichen von Kyovashad mit einem Charakter.

Früher Voyager-Titel: Verdient durch Erreichen von Level 20 mit einem Charakter.

Beta-Wolfsrudel-Kosmetikgegenstand: Verdient durch das Erreichen von Level 20 mit einem Charakter.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

