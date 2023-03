Final Fantasy XVI: Zwischensequenzen machen über ein Viertel des Spiels aus

In einem früheren Gespräch hat „Final Fantasy XVI“-Produzent Naoki Yoshida bereits bestätigt, dass Spieler und Spielerinnen rund 40 Stunden benötigen, um die Hauptstory durchzuspielen. Zusammen mit den Nebenquests und weiteren Herausforderungen kann sich die Spielzeit sogar auf etwa 70 Stunden erstrecken.

Wie Yoshida nun in einem neuen Interview erzählt, werden wir wohl den Controller für einen Großteil der Zeit aus der Hand legen können. Denn „Final Fantasy XVI“ wird viele cineastische Zwischensequenzen bieten, in denen wir keinen Einfluss auf die Handlung haben. Der Produzent nennt nun sogar eine konkrete Zahl: Demnach wird der Titel etwa 11 Stunden cineastische Sequenzen bieten.

Final Fantasy XVI enthält 11 Stunden Zwischensequenzen

Square Enix weiß, dass die meisten Fans mit dem Vorgänger „Final Fantasy XV“ unzufrieden waren. Nach dessen Veröffentlichung kamen weitere DLCs, die die Story rund um die Protagonisten fortführten. Dadurch hat sich die Geschichte so zerstückelt angefühlt, weil viele Fans diese nicht an einem Stück erleben konnten.

Diesen Fehler möchte Square Enix mit „Final Fantasy XVI“ vermeiden und versucht deshalb, die komplette Geschichte in einem Spiel zu verpacken. Dazu sei es eben nötig, so einen hohen Anteil an Zwischensequenzen einzubauen. „Final Fantasy XVI“ soll ebenso als Entschuldigung an die Spieler und Spielerinnen dienen, die ihren Frust mit „Final Fantasy XV“ hatten. Das japanische Unternehmen möchte zeigen, dass es weiß, wie ein vollwertiges Spiel aussehen soll.

Weitere Meldungen zu „Final Fantasy XVI“:

Die Zwischensequenzen sollen außerdem so in das Spiel eingebunden sein, dass sie wie aus einem Guss wirken. Protagonist Clive soll in den Zwischensequenzen nichts tun, was wir nicht auch nach der Zwischensequenz machen können. So sollen wir nicht das Gefühl bekommen, dass wir irgendwelche Fähigkeiten verpasst hätten.

„Final Fantasy XVI“ erscheint am 22. Juni 2023 für die PlayStation 5.

Quelle: VG247

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren