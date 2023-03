GTA 6: Rapper 50 Cent postet mysteriösen Teaser

Rapper 50 Cent hat in den sozialen Medien ein Bild von Vice City geteilt. Er verkündet, dass er das Rätsel rund um das Bild später aufklären wird.

Der kommende Rockstar-Hit „GTA 6“ befindet sich aktuell noch in der Produktion und die Verantwortlichen geben nur wenige Details preis. Doch womöglich hat ein bekannter Rapper seinen Auftritt in der „Grand Theft Auto“-Reihe selbst angedeutet. Nachdem Dr. Dre bereits in „GTA Online“ vorkam, könnte nun der nächste Musiker folgen.

Auf seinen Instagram– und Twitter-Accounts hat Rapper 50 Cent, der mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson heißt, ein neues Bild veröffentlicht, auf dem das Logo von Vice City zu sehen ist. Unter den Posts schreibt er, dass er zu einem späteren Zeitpunkt mehr zu dem Bild sagen wird. Vermutlich darf 50 Cent aktuell aufgrund einer Verschwiegenheitsklausel noch nicht über den Ursprung des Bildes sprechen.

50 Cent teast möglichen Auftritt in GTA 6

Obwohl nur wenige Details zu „GTA 6“ bekannt sind, wissen wir dank Rockstar, dass es Spieler und Spielerinnen erneut nach Vice City verschlagen wird. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass der Post von Rapper 50 Cent nicht mit „GTA Online“, sondern mit „GTA 6“ in Verbindung steht. Das könnte bedeuten, dass er als NPC im Spiel auftaucht.

Eine weitere Theorie wäre, dass es bald eine TV-Serie zu „GTA“ geben könnte. 50 Cent schreibt nämlich, dass sein Teaser noch größer sein soll als die TV-Serie Power, in der Jackson als Produzent und Schauspieler mitwirkt. Sollte solch eine Serie kommen, könnte 50 Cent als Schauspieler agieren.

Eine weitere Alternative wäre, dass 50 Cent sein Talent als Musiker ausnutzt. In der „GTA“-Reihe fahren Spieler und Spielerinnen mit Fahrzeugen durch die Straßen der Stadt und können dabei verschiedenen Radiosendern lauschen. Womöglich hat 50 Cent einen Gastauftritt als Rapper und performt einen seiner Songs.

Doch was es auch immer ist, wir müssen uns gedulden, bis der Rapper das Rätsel um das Vice City-Logo auflöst. Wann 50 Cent sein Schweigen brechen kann, hat er leider nicht verraten.

