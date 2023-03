Japan-Charts: Kirby schnappt sich Platz 1 – PS5-Verkäufe bleiben konstant

Kaum eine Videospielfigur ist in Japan so beliebt wie „Kirby“. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass der rosafarbene Held ein weiteres Mal die Spitze erklommen hat. Mit rund 189.000 Verkäufen war „Kirby’s Return to Dream Land Deluxe“ das mit Abstand meistverkaufte Spiel in der letzten Februarwoche.

Auf Platz zwei folgt mit „Octopath Traveler II“ eine weitere Neuerscheinung. Hierbei handelt es sich um die Switch-Version, während die PS5-Fassung den achten Platz belegt.

Ebenfalls recht erfolgreich war das kürzlich veröffentlichte Remake „Like A Dragon: Ishin“. Die PS4-Version belegt Rang drei, direkt dahinter folgt die PS5-Version. Zusammengerechnet kommt das Action-Adventure auf 67.336 Verkäufe.

„Hogwarts Legacy“, der Spitzenreiter aus den letzten zwei Wochen, rutschte auf Platz sechs ab. Insgesamt 126.086 Einheiten hat Warner Bros. auf japanischem Boden verkauft.

Die restlichen vier Plätze gehen an Nintendo-Spiele. Darunter befinden sich „Pokémon Karmesin und Purpur“, „Splatoon 3“, „ARK: Survival Evolved“ und „Mario Kart 8 Deluxe“.

Software-Charts

Alle Neuerscheinungen sind fett markiert.

(Switch) Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 189.031 (Switch) Octopath Traveler II – 53.995 (PS4) Like A Dragon: Ishin – 35.897 (PS5) Like A Dragon: Ishin – 31.439 (Switch) Pokémon Karmesin und Purpur – 23.703 Hogwarts Legacy – 21.932 (Switch) Splatoon 3 – 14.858 (PS5) Octopath Traveler II – 14.422 (Switch) ARK: Survival Evolved – 13.200 (Switch) Mario Kart 8 Deluxe – 10.159

Bei den Konsolen führt die PlayStation 5 zum fünften Mal in Folge. Im Vergleich mit der Vorwoche sind die Verkaufszahlen recht konstant geblieben: Statt 88.833 Verkäufen fand Sony 91.729 Abnehmer. Nintendo kommt mit seinen drei Switch-Modellen auf 61.384 Verkäufe.

Hardware-Charts

PS5 – 77.281 Switch OLED – 40.992 PS5 Digital – 14.448 Switch – 11.226 Switch Lite – 9.166 PS4 – 1.646 Xbox Series X – 595 Xbox Series S – 132 New 2DS LL – 72

Quelle: Famitsu

