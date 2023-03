PS5: Sony hebt Bedeutung der exklusiven Features für das Marketing hervor

Im Interview mit GamesIndustry.biz sprach Shawne Benson, Head of Sony Interactive Entertainment’s Third-Party Portfolio and Acquisitions, über die exklusiven Features der PS5. Laut Benson wird mit diesen das Ziel verfolgt, die PlayStation 5 zur besten Plattform für Third-Party-Titel zu machen.

Auch in dieser Konsolen-Generation gelang es Sony Interactive Entertainment, sich diverse namhafte Third-Party-Produktionen exklusiv oder zumindest zeitexklusiv zu sichern – darunter das Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ oder das Remake zum Horror-Klassiker „Silent Hill 2“.

Auch wenn Exklusiv-Titel in den Planungen des japanischen Unternehmens natürlich eine wichtige Rolle spielen, geht es gleichzeitig darum, mit der PlayStation 5 die beste Plattform für Third-Party-Titel zu bieten. Ein besonderer Fokus liegt laut Shawne Benson, Head of Sony Interactive Entertainment’s Third-Party Portfolio and Acquisitions, auf den exklusiven Features der PlayStation 5, die im Bereich des Marketings sogar eine wichtigere Rolle einnehmen als die (zeit)exklusiven Titel.

„Es gibt natürlich Platz für Exklusivprodukte, wo es sinnvoll ist, aber der Fokus – insbesondere bei einem digitalen Vertriebsmodell, das weiter verbreitet ist als in früheren Generationen – liegt darauf, dass es verschiedene Arten von Gameplay gibt. Zum Beispiel ist das Geschäftsmodell eines Free-to-Play-Spiels am erfolgreichsten, wenn es auf so vielen Plattformen wie möglich verfügbar ist“, so Benson zur Auswahl von möglichen Exklusiv-Deals.

Entwickler sollen zur Nutzung der PS5-Features animiert werden

Wie wichtig die Nutzung der PS5-exklusiven Features für das Marketing ist, geht aus dem weiteren Verlauf des Gesprächs hervor. Hier ergänzte Benson, dass es darum gehen muss, dass sich die PS5-Versionen positiv von der Konkurrenz abheben: „Das bedeutet also, weniger über Exklusivität nachzudenken, als darüber, welche Art von Technologien sie übernehmen könnten, um die PS5 wirklich erstrahlen zu lassen. Welche Art von Innovation können sie mit der Haptik im DualSense oder den adaptiven Auslösern anwenden?“

„Was könnten sie mit dem 3D-Audio im Sounddesign eines Spiels und so weiter anfangen? Es gibt also eine Menge Dinge, die wir tun und dann Marketinggeschichten darüber schreiben könnten. Und das ist es, worauf sich einige dieser Partnerschaften für Multiplattform-Spiele wirklich konzentrieren.“

Auch wenn Sony Interactive Entertainment die Entwickler dazu animieren möchte, Gebrauch von den PS5-Features zu machen, betonte Beson, dass die Studios für die Unterstützung von Funktionen wie dem 3D-Audio oder den Features des DualSense-Controller nicht bezahlt werden. Allerdings könnte sich bei einer sinnvollen Nutzung der Features das Potenzial für exklusive Marketing-Kampagnen ergeben.

Als Beispiel kann hier der von den Striking Distance Studios entwickelte Survival-Horror-Titel „The Callisto Protocol“ genannt werden, der nicht nur mit einer exklusiven PR-Maßnahme für die PS5-Version versehen wurde. Darüber hinaus unterstützte das PlayStation-Studio Visual Arts die Entwicklung von „The Callisto Protocol“ im Bereich des Motion-Capture-Verfahrens.

