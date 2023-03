Capcom: Spotlight-Showcase mit Resident Evil 4, Exoprimal und mehr angekündigt

Wie Capcom bekannt gab, wird das Unternehmen in der nächsten Woche einen digitalen Spotlight-Showcase veranstalten. In 26 Minuten wird sich alles um kommende Titel wie das Remake zu "Resident Evil 4" und den Dino-Shooter "Exoprimal" oder das "Sunbreak"-Add-on zu "Monster Hunter Rise" drehen.

Wie Capcom bekannt gab, wird der hauseigene Spotlight-Showcase schon in wenigen Tagen ein Comeback feiern und uns einmal mehr einen Blick auf ausgewählte Titel des japanischen Publishers ermöglichen.

Auch diverse Ankündigungen dürften im Rahmen des 26 Minuten langen Showcase vorgenommen werden. Das besagte Digital-Event startet am kommenden Donnerstag, den 9. März 2023 um 23:10 Uhr unserer Zeit. Offiziellen Angaben zufolge dürfen wir uns unter anderem auf neue Eindrücke zum in diesem Monat erscheinenden Remake von „Resident Evil 4“ freuen.

Darüber hinaus wird spekuliert, dass Capcom den Showcase nutzen wird, um die im letzten Monat bestätigte Demo zum Remake offiziell anzukündigen – einen konkreten Releasetermin inklusive.

Beta-Ankündigung zu Exoprimal?

Ein weiterer Titel, der auf dem Showcase in der nächsten Woche zu sehen sein wird, ist der für einen Release in diesem Jahr vorgesehene Dino-Shooter „Exoprimal“. Auch hier könnte Capcom ergänzend zu einer Gameplay-Präsentation eine Ankündigung vornehmen. Schließlich wurden in der Datenbank des japanischen PlayStation Networks vor wenigen Tagen Hinweise auf eine bevorstehende offene Beta entdeckt.

Gut möglich also, dass die Beta in der nächsten Woche offiziell angekündigt wird. Ein weiteres Thema, auf das in dem Showcase eingegangen werden soll, ist die umfangreiche „Sunbreak“-Erweiterung zum im Januar auch für die PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlichten Action-Rollenspiel „Monster Hunter Rise“. Während das Add-on seit 2022 für den PC und die Switch erhältlich ist, sollen die PlayStation- und Xbox-Systeme zu einem späteren Zeitpunkt versorgt werden.

Möglicherweise wird der entsprechende Releasetermin auf dem Showcase enthüllt. Abgerundet wird das Digital-Event von „Mega Man Battle Network Legacy Collection“ und der Neuauflage „Ghost Trick: Phantom Detective“.

Weitere Meldungen zum Thema:

Auf welche Titel freut ihr euch am meisten? Verratet es uns in den Kommentaren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Capcom.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren