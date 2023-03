Hogwarts Legacy: Companion-Mod gibt euch einen KI-Begleiter

„Hogwarts Legacy“ ist vor allem wegen seines Kampfsystems beliebt, das sowohl bei Fans des „Harry Potter“-Universums als auch bei Muggeln gut ankommt. Das als Action-RPG betitelte Zauberabenteuer bietet eine Vielfalt an mächtigen Zaubern und ein authentisches Potter-Erlebnis.

Tatsächlich sind die RPG-Elemente in „Hogwarts Legacy“ aber eher rar gesät. Zwar gibt es ein Levelsystem und eine große Auswahl Fähigkeiten, aber bei der charakterlichen Entwicklung der eigenen Spielfigur und der Partnervielfalt zeigen sich keine wirklichen Rollenspiel-Elemente.

Partner oder generell eine Gruppe von Helfern, die in Kämpfe eingreifen können, gibt es gar nicht. Zumindest nicht offiziell. Denn es existiert bereits eine Mod, die euch einen KI-Kumpanen zur Seite stellt.

KI-Begleiter kann sogar eigenständig kämpfen

Die mit dem schlichten Titel „Companion Mod“ veröffentlichte Modifikation sorgt für ein bisschen weniger Langeweile beim Hogwarts-Abenteuer. Die KI-gesteuerten Begleiter laufen euch nicht nur auf Schritt und Tritt hinterher, sondern können sich auch aktiv am Kampf beteiligen.

Dafür müssen ihnen jedoch zuvor verschiedene Zaubersprüche zugewiesen werden, die sie dann gegen die Gegner verwenden und eigenständig einsetzen können. Außerdem ist es möglich, den Companions verschiedene Skins zu geben. Dadurch könnt ihr mit den verschiedensten Charakteren aus der Story von „Hogwarts Legacy“ auf Reisen gehen und euch von ihnen unterstützen zu lassen.

Wer diese Mod mal selbst ausprobieren will, kann das aktuell leider nur am PC tun. Aber auch so ist die Möglichkeit, KI-Begleiter hinzuzufügen, sehr unterhaltsam. Vielleicht erscheint ja auch irgendwann noch ein offizielles Update der Entwickler, um Companions richtig ins Spiel einzufügen. Da kann man aber nur spekulieren.

„Hogwarts Legacy“ ist seit dem 10. Februar für PS5, PS4 und Xbox Series X/S erhältlich. Am 4. April erscheint die Last-Gen-Version für PS4 und Xbox One und am 25. Juli wird auch eine Version für die Nintendo Switch released.

