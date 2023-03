PS Plus: Ab 1 Euro – Mitgliedschaften für Essential, Extra und Premium im Angebot

PlayStation-Spieler können mit nur einem Euro in die PS Plus-Welt eintreten. Für diesen Preis gibt es im Angebotszeitraum einen Monat lang PS Plus Essential. Doch auch die anderen Stufen wurden rabattiert.

Sony hat eine neue Rabattaktion gestartet, die PlayStation Plus zu einem deutlich reduzierten Preis kaufen lässt. Rabattiert wurde aber diesmal nicht die Jahresmitgliedschaft. Vielmehr wird die Monatsmitgliedschaft mit bis zu 88 Prozent Rabatt vergeben, sodass sich das Angebot in erster Linie an PlayStation-Spieler richtet, die in das Abomodell von Sony hineinschnuppern möchten.

Demnach kann Essential schon für einen Euro getestet werden. Dafür ist es notwendig, das Angebot bis zum 5. März 2023 in Anspruch zu nehmen. Regulär kostet PS Plus Essential für einen Monat 8,99 Euro, womit sich der Rabatt von 88 Prozent ergibt.

Im Fall von PS Plus Extra können Spieler immerhin 78 Prozent sparen. Hier ergibt sich für die Monatsmitgliedschaft ein Betrag von 3 Euro statt der sonst üblichen 13,99 Euro. Ein Monat PS Plus Premium gibt es für 5 Euro statt 16,99 Euro, was einem Rabatt von 70 Prozent entspricht.

Die PS Plus-Rabattpreise in der Übersicht:

1 Monat Essential für 1 Euro

1 Monat Extra für 3 Euro

1 Monat Premium für 5 Euro

Wie erwähnt gilt das Angebot nur bis zum 5. März 2023. Haltet ihr diese Frist ein, erhaltet ihr natürlich den vollen Monatszugriff. In Anspruch genommen werden kann das neuste PS Plus-Angebot auf der offiziellen Seite von PlayStation.

PS Plus für März angekündigt

Mit der Mitgliedschaft können neue Kunden direkt die PS Plus-Spiele mitnehmen, die kürzlich für den inzwischen gestarteten März angekündigt wurden. Dabei handelt es sich im Fall von Essential um „Battlefield 2042“, „Minecraft Dungeons“ und „Code Vein“. Auch die ersten Neuzugänge für die Stufen Extra und Premium wurden kürzlich beim Namen genannt.

Zudem können noch einige Tage lang die Essential-Spiele in die Bibliothek gepackt werden, die für Februar bestimmt waren, während die Bibliotheken von Extra und Premium keinen rechtzeitigen Download innerhalb der Monatsfrist erfordern. Doch auch aus diesem Angebot werden hin und wieder Spiele entfernt. Welche Titel es im März trifft, erfahrt ihr in dieser Meldung.

