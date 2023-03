Telltale: Drittes Projekt neben The Expanse & The Wolf Among Us 2 in Arbeit

Wie aus einem aktuellen Bericht von IGN hervorgeht, arbeiten die Adventure-Experten von Telltale neben "The Wolf Among Us 2" und "The Expanse: A Telltale Series" noch an einem dritten Projekt. Dieses befindet sich allerdings noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium.

"The Wolf Among Us 2" erscheint erst 2024.

In dieser Woche versorgten uns die Verantwortlichen von Telltale mit einem Status-Update zum heiß erwarteten Adventure „The Wolf Among Us 2“ und gaben bekannt, dass sich das Studio dazu entschloss, die Entwicklung des Nachfolgers von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 zu verlagern.

Diese Entscheidung führte dazu, dass sich der Release auf 2024 verschob. Wie die englischsprachigen Kollegen von IGN berichten, handelt es sich bei „The Wolf Among Us 2“ und „The Expanse: A Telltale Series“ nicht um die einzigen Titel, die sich bei Telltale beziehungsweise den Partnern des Unternehmens in Entwicklung befinden. Stattdessen wird noch an einem dritten Titel gearbeitet.

Abgesehen von der Tatsache, dass sich das besagte Projekt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet, wurden jedoch keine weiteren Details genannt. Somit bleibt abzuwarten, wann mit der Enthüllung des bisher unangekündigten Titels zu rechnen ist.

Telltale möchte Crunch-Phasen vermeiden

Im Zuge der Verschiebung von „The Wolf Among Us 2“ merkte Telltale-CEO Jamie Ottilie an, dass diese nicht nur auf den Wechsel der zugrunde liegenden Engine zurückzuführen ist. Gleichzeitig gehe es dem Studio darum, das Privatleben beziehungsweise die Gesundheit der eigenen Belegschaft zu achten und daher Crunch-Phasen zu vermeiden.

„Ich habe Crunch bereits erlebt und möchte es nicht noch einmal haben. Es ist auch nicht fair, danach zu fragen“, so Ottilie. „Darauf kann man kein Geschäft aufbauen. Also ja, ein Teil davon ist die Aufrechterhaltung einer gesunden Arbeitskultur. Wir wollen unsere guten Leute nicht ausbrennen. In den letzten zwei Jahren zwischen COVID war es unglaublich schwierig, Personal einzustellen.“

Der CEO von Telltale weiter: „Also ist es mit Sicherheit das Falsche, Menschen auf lange Sicht auszubrennen oder zu zermürben. So baut man kein Geschäft auf. Und als Branche sind wir schrecklich. Wir brennen unsere Leute aus. Wir brennen unsere besten Leute schneller aus. Und wenn wir als Branche weiter wachsen wollen, müssen wir damit aufhören. Wir müssen einfach damit aufhören und bessere Entscheidungen treffen.“

Sowohl „The Wolf Among Us 2“ als auch „The Expanse: A Telltale Series“ befinden sich für den PC und die aktuellen Konsolen in Entwicklung.

