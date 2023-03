The Last Worker: Trailer und Termin für PS5 und PS VR2

The Last Worker:

"The Last Worker" hat einen Termin. Erscheinen wird der Titel demnach Ende März für PS5 und PlayStation VR2. Ein Trailer verrät, was Spieler erwarten können.

Der Publisher Wired Productions und das Entwicklerstudio Wolf & Wood haben bestätigt, dass das First-Person-Adventure „The Last Worker“ am 30. März 2023 veröffentlicht wird. Der Titel erscheint unter anderem für PS5 und PlayStation VR2. Ebenfalls unterstützt werden die Systeme PC, Meta Quest 2, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PCVR. Unterhalb dieser Zeilen steht ein Trailer zur Ansicht bereit.

„The Last Worker“ ist ein interaktives Abenteuer, das eine Welt zeigt, in der Menschen durch Roboter ersetzt werden. Mit einem von Hand geschaffenen Kunststil, der in Zusammenarbeit mit dem Comic-Schöpfer Mick McMahon entwickelt wurde, und verschiedenen Gameplay-Mechanismen, soll der Titel ein VR- oder Flat-Pack-Erlebnis bieten, das in ein narratives Spiel eingebettet ist.

Satire, Schleichwerbung und eine Schießerei

Im Fokus der Geschichte steht ein gewisser Kurt, der seinen Job über alles andere stellt. Und Spieler können miterleben, wie er, eher unkooperativ, in ein Szenario gedrängt wird, das von ihm verlangt, die Kontrolle wieder zu übernehmen.

„Von der Erfüllung der täglichen Quote bis hin zu Momenten der Satire, Schleichwerbung und einer Schießerei bewegt sich The Last Worker stets in einem nahtlosen Fluss aus Abenteuer und absurder Erzählung“, so Ryan Bousfield, Creative Director bei Wolf & Wood.

„The Last Worker“ schlägt mit überschaubaren 19,99 Euro zu Buche. Wahlweise kann auch eine physische Jüngle Pronto-Edition bestellt werden. Mit einem Wendecover, Jüngle-Aufklebern und einem doppelseitigen Poster soll sie bei ausgewählten Händlern ab 24,99 Euro zur Verfügung gestellt werden.

Auf der PS5 werden die üblichen Features unterstützt, darunter das 3D Audio, die adaptiven Trigger und das haptische Feedback. Auch das Headset-Feedback von PSVR2, das auf der Bildschirm-Action basiert, kommt zum Einsatz. Nachfolgend der Trailer zu „The Last Worker“:

