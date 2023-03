Wolcen: Lords of Mayhem bekommt spontanen PS4- und PS5-Release

Das Action-Rollenspiel „Wolcen: Lords of Mayhem“ ist eine gute Alternative, um die Zeit bis zum Release von „Diablo 4“ zu überbrücken. Der Titel erscheint schon in wenigen Tagen für PS4 und PS5.

Wolcen: Lords of Mayhem erschien ursprünglich 2020 für den PC.

Nach vier Jahren im Early Access hatte „Wolcen: Lords of Mayhem“ vor rund drei Jahren seinen Release für PC. Schon damals hegte das Entwicklerstudio WOLCEN Studio großes Interesse daran, in der Zukunft die Konsolenversionen nachzureichen. Nun haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass dieses Vorhaben dank der Beliebtheit der PC-Version bestens geklappt hat und wir schon in diesem Monat mit neuen Versionen der „Diablo 4“-Alternative rechnen können.

Wolcen: Lords of Mayhem erscheint für Konsole

Das Action-Rollenspiel erscheint demnach schon am 16. März 2023 für PS4 und PS5. In „Wolcen: Lords of Mayhem“ erleben wir eine düstere Fantasy-Welt voller Gefahren und Abenteuer und müssen Gegner bezwingen, Mysterien aufdecken und zum Helden werden. Das Entwicklerteam verspricht rasante Kämpfe, eine tiefgreifende Charakteranpassung und eine fesselnde Geschichte.

Die Verantwortlichen haben passend dazu einen Ankündigungstrailer veröffentlicht, der „Wolcen: Lords of Mayhem“ in bewegten Bildern zeigt. Die Ähnlichkeit zu „Diablo 4“ ist dabei nicht von der Hand zu weisen, weshalb sich der Titel gut als Überbrückung für den Release des Titels von Activision Blizzard eignen würde.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Der Open-World-Titel verbindet Hack’n‘Slash-Gameplay mit brillanter Grafik und fortschrittlicher KI. Der Spieler entflieht als ehemaliger Offizier, der ungewollt magische Kräfte entwickelt hat, der Todesstrafe. Das Abenteuer kann allein oder im Online-Koop bestritten werden. Dank des einzigartigen Skill-Systems hebelt der isometrische Open-World-Titel gängige Klassen und Rollen-Einschränkungen aus und lässt dem Spieler die komplette Freiheit über Spielstil und Spezialisierung. Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten lassen sich in zahlreichen Kombinationen anpassen und verbessern.“

Da das Spiel schon einige Jahre auf dem Buckel hat, hat es bereits zahlreiche Patches und Spieleverbesserungen hinter sich. Die Steam-Reviews zeigen, dass das Team damit gute Arbeit geleistet hat: Seit dem Release sind die Wertungen eher ausgeglichen, doch in letzter Zeit kann das Spiel größtenteils positive Wertungen aufweisen.

