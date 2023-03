Final Fantasy XVI: Ifrit ist Haupt-Eikon, weil die Entwickler Mitleid hatten

In der „Final Fantasy“-Reihe sind Beschwörungen ein großer Bestandteil. Die riesigen, mächtigen Kreaturen werden meist mit toll inszenierten Cutscenes angekündigt und leiten kräftige Angriffe ein. Die Viecher haben in der langen Spielereihe verschiedene Namen, wie Esper oder Bestia. In dem kommenden „Final Fantasy XVI“ werden sie jedoch Eikons heißen.

Eine von den Spielern oft wenig beachtete Kreatur wird in dem nächsten „Final Fantasy“-Teil dabei die Hauptrolle spielen. Die Entwickler hatten einfach Mitleid mit dem armen Höllenfeuergeist Ifrit.

Es ist Zeit für Ifrits Rache

„Wenn man sich die älteren Final-Fantasy-Teile ansieht, erhält man immer als erstes Ifrit“, so Naoki Yoshida. „Man setzt ihn immer zuerst ein, dann lernt man bessere Beschwörungen und nutzt ihn nie wieder. Er tat uns wirklich leid. Das Schlimmste muss FFVIII sein, da wird Ifrit von ein paar Schülern bei der Abschlussprüfung besiegt und muss ihr Diener werden. Ich meine, das ist einfach zu schade für ihn. Es ist Zeit für seine Rache.“

In „Final Fantasy XVI“ sollen die Kämpfe der Eikons, die im Spiel gegen andere mächtige Gegner antreten müssen, alle ein eigenes Thema haben. Diese sollen sich etwa wie ein Pro-Wrestling-Kampf anfühlen oder von Animes und Shows inspiriert sein, die die Entwickler in ihrer Kindheit gesehen haben.

„In Final Fantasy XVI wollten wir [Ifrit] eine Chance geben, zu glänzen und die wichtigste, stärkste und am coolsten aussehende Beschwörung da draußen zu sein. Deshalb haben wir ihn ins Spiel gebracht. Außerdem werden sich viele Spieler, die Final Fantasy vielleicht in ihrer Jugend gespielt, aber die Serie in letzter Zeit nicht mehr besucht haben, an Ifrit erinnern. Weil er in den früheren Spielen immer eine der ersten Kreaturen war.“

