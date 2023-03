Wo Long Fallen Dynasty: So besiegt ihr Zhang Liang – Guide, Tipps

In "Wo Long: Fallen Dynasty" müsst ihr euch, Soulslike-typisch, mit mächtigen Bossgegnern messen. Im ersten Teil unserer kleinen Guide-Reihe geben wir euch einige Tipps, wie ihr Zhang Liang besiegen könnt.

Achtung, es folgen Spoiler: Im neuesten Werk der „Nioh“-Schöpfer von Team Ninja, „Wo Long: Fallen Dynasty“, warten allerlei harte Bossgegner auf euch. In dieser kleinen Artikelreihe helfen wir euch dabei, die Story-Bosse des Soulslikes zu bezwingen. Dabei werden wir natürlich nicht um den einen oder anderen Spoiler herumkommen. Wir beginnen unsere Guide-Reihe natürlich mit der ersten echten Herausforderung des Titels: Zhang Liang.

Setzt Zhang Liang in Phase 1 unter Druck

Zhang Liang ist ein ziemlich muskulöser Mann, der euch mit einem riesigen Streitkolben das Leben schwer machen will. Für seine Größe ist er überraschend fix auf den Beinen. Gerade mit seinen Sprüngen kann er recht große Distanzen überbrücken. Da dieser Bossgegner gewissermaßen als erster Gradmesser für eure Skills fungiert, wird er die Mechaniken von euch abfragen, die ihr bisher gezeigt bekommen habt. Er ist quasi eine Art „Vokabeltest“ für eure gelernten „Vokabeln“.

Wichtig ist es, ein Gespür für seine Moves zu bekommen. Seine normalen Angriffe könnt ihr mit der L1-Taste abwehren. Sobald Zhang Liang zum Sprung ansetzt oder wenn er seine stärkeren Attacken auspackt, die ihr an einem bedrohlichen roten Leuchten erkennt, solltet ihr zum Blocken (Kreis-Taste) übergehen. Gerade bei seinen Spezialangriffen ist das exakte Timing entscheidend, denn so fügt ihr dem Willen des „Wo Long“-Bossgegners großen Schaden zu.

Die Willensanzeige seht ihr unterhalb der Lebensenergie des Bosses und sobald diese komplett gefüllt ist, könnt ihr mit der Dreieck-Taste einen verheerenden Schlag ausführen. Der effektivste Weg um diese Leiste zu füllen, ist es, die rot leuchtenden Attacken zu blocken. Alternativ könnt ihr ihn auch in die Defensive zwingen, was in Phase 1 noch gut machbar ist. Sobald sich euch die Möglichkeit eröffnet, könnt ihr ihn in die Ecke drängen und erledigen.

Wenn ihr dabei besonnen bleibt und beim Blocken auf das richtige Timing achtet, zwingt ihr Zhang Liang langsam in die Knie. Sobald ihr seine Lebensenergie komplett reduziert habt, startet eine kurze Zwischensequenz, in der euer Gegner eine mysteriöse Substanz einwirft. Danach startet Phase 2 des Bosskampfes!

Achtet auf die Reichweite der Angriffe!

Nun ist Zhang Liang ein Monster mit einem noch größeren Streitkolben in der rechten Hand und einem ziemlich beeindruckenden, roten rechten Arm. Letzterer ist besonders problematisch, denn mit Angriffen mit diesem Arm kann der „Wo Long: Fallen Dynasty“-Bossgegner nun die halbe Arena überbrücken. Selbst die Steinsäulen bieten euch keinen wirklichen Schutz, denn mit seinen Attacken zerschmettert euer Feind diese spielend leicht.

Doch auch seine anderen Moves sind nicht zu unterschätzen. Er kann sich mit dem Streitkolben voraus auf euch stürzen, eine Sprungattacke ausführen oder die Waffe vor sich in den Boden rammen, um eine Reihe von Steinstacheln in eure Richtung aus dem Boden schießen zu lassen. Seine größte Stärke ist, anders als noch in der 1. Phase, jedoch seine deutlich größer gewordene Reichweite. Wenn ihr euch zu auf ihn stürzt, lauft ihr ziemlich sicher ins offene Messer.

Stattdessen solltet ihr abwarten und nur dann angreifen, wenn sich eine Lücke in Zhang Liangs Abwehr auftut. Außerdem solltet ihr seine Spezialattacken unbedingt blocken, denn nur so könnt ihr seinen Willen schnell brechen, um ihn letztendlich mit einem Finisher in die Knie zu zwingen.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Boss-Guides angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps zu den anderen Bossgegnern in „Wo Long: Fallen Dynasty“ benötigen solltet, werft sehr gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel zum Spiel. Bis dahin wünschen wir euch natürlich weiterhin viel Spaß mit dem Soulslike!

Kennt ihr noch einen guten Tipp für den Kampf gegen Zhang Liang in „Wo Long: Fallen Dynasty“?

