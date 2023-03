Wo Long Fallen Dynasty: So besiegt ihr Zhuyan – Guide, Tipps

Achtung, es folgen Spoiler: Im Soulslike-Game „Wo Long: Fallen Dynasty“ müsst ihr euch Genre-typisch mit allerlei starken Bossgegnern auseinandersetzen. In unseren Guides geben wir euch einige Tipps, um aus diesen Duellen siegreich hervorzugehen. Nachfolgend geht es um Zhuyan.

Spezialangriff mit großer Reichweite

Zhuyan ist ein großer weißer Affe, der mit seinen langen Armen eine ziemlich große Reichweite hat. Zu allem Überfluss ist die Arena in diesem Bosskampf ziemlich klein, weshalb ihr quasi keine Möglichkeit habt, um euch einmal zurückzuziehen und kurz durchzuatmen. Der Boss wird in erster Linie versuchen, euch mit seinen kräftigen Armen zu treffen und euch so in den Boden zu rammen. Seine Angriffe sind klar erkennbar und können somit gut abgewehrt werden.

Interessant wird es eher, wenn ihr etwas auf Distanz zum „Wo Long“-Boss geht, sofern das in der kleinen Arena eben möglich ist. Auf die Distanz wird Zhuyan versuchen, euch mit einem Felsbrocken abzuwerfen. Diese Aktion könnt ihr, genauso wie seine Schläge, mit dem richtigen Timing abblocken. Des Weiteren ist bei dem Spezialangriff des Bossgegners Vorsicht geboten: Hierbei leuchtet das Monster kurz rot auf und stürzt sich schnell drehend auf euch.

Mit dieser Attacke kann er spielend leicht von einem Ende der Arena zum anderen fliegen. Diesen Angriff solltet ihr unbedingt blocken, um so dem Willen des Affen enormen Schaden zuzufügen. Anschließend könnt ihr ihm noch ein paar kurze Treffer mitgeben, ehe ihr euch wieder zurückziehen solltet. Bei diesem Kampf müsst ihr vor allem abwarten und ruhig bleiben. Geht nicht überstürzt in den Nahkampf, sondern wartet geduldig auf eure Chance.

Sobald ihr Zhuyan besiegt habt, wird es übrigens nicht das letzte Mal sein, dass ihr ihm gegenüberstehen werdet. In späteren Abschnitten von „Wo Long: Fallen Dynasty“ werdet ihr an einigen Stellen erneut diesen Affen-Dämonen begegnen. Deshalb solltet ihr euch die Angriffsmuster möglichst gut einprägen.

Damit sind wir nun auch am Ende unseres kleinen Boss-Guides angelangt. Falls ihr auch Hilfe gegen die noch kommenden Bossgegner in „Wo Long: Fallen Dynasty“ gebrauchen können solltet, werft sehr gerne einen Blick in unsere weiteren Artikel zum Soulslike-Game.

Kennt ihr noch einen guten Tipp für den Kampf gegen Zhuyan in „Wo Long: Fallen Dynasty“?

