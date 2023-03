Beneath: Düsterer Horror-Shooter für die PS5 angekündigt – Trailer & Details

Mit "Beneath" kündigten die Entwickler von Camel 101 einen düsteren Horror-Shooter für die PlayStation 5 an. Wir liefern euch die ersten Details und den offiziellen Ankündigungs-Trailer.

Wie die Entwickler von Camel 101 bekannt gaben, arbeitet das Studio hinter Indie-Hits wie „Those Who Remain“ aktuell an einem neuen Projekt.

Hierbei haben wir es mit dem Horror-Shooter „Beneath“ zu tun, der laut Entwicklerangaben eine „herzzerreißende Action-Horror-Erfahrung aus der Ego-Perspektive“ verspricht. Als Protagonist des düsteren Shooters fungiert der erfahrene Tiefseetaucher Noah Quinn, dem grenzwertige Abenteuer nicht fremd sind.

In „Beneath“ entwickelt sich eine Forschungsreise allerdings schnell in einen handfesten Alptraum. Während eines Tauchgangs stößt der Protagonist auf eine seltsame und abgelegene wissenschaftliche Einrichtung. Hier lauern laut den Entwicklern von Camel 101 Schrecken, die die wildesten Vorstellungen von Noah übertreffen.

Der Kampf um die geistige Gesundheit

Bewaffnet mit seinem scharfen Verstand und unterschiedlichen Waffen, wird dem erfahrenen Taucher schnell klar, dass er sich dem Schrecken der Unterwassereinrichtung stellen muss, um lebend aus dieser zu entkommen. Einige der in der Einrichtung lauernden Kreaturen lassen sich allerdings auch mit Kugeln nicht bekämpfen und sorgen dafür, dass Quinns geistiger Zustand kurz vor dem Zusammenbruch steht. Somit liegt es an euch, zu vermeiden, dass der Protagonist endgültig dem Wahnsinn verfällt.

„In den Tiefen des Ozeans, weit außerhalb der Reichweite der menschlichen Zivilisation, befindet sich ein Komplex mit wissenschaftlichen Forschungsstationen, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat. Diese Stationen wurden von einer Gruppe neugieriger Köpfe errichtet und sowohl von Wissensdurst als auch der Faszination für das Unbekannte angetrieben. Schnell stellten sie jedoch fest, dass sie sich viel zu weit vorgewagt hatten: In ein Reich, in dem die Vernunft nicht mehr gilt“, so die Entwickler weiter.

„Die Forschungsstationen stellen einen Beweis für die menschliche Neugier dar. Allerdings sind sie auch eine Warnung vor den Gefahren, die uns bevorstehen, sollten wir zu tief in die Geheimnisse des Kosmos eintauchen. Für diejenigen, die sich hierher wagen, kann es zu spät sein, umzukehren. Der Preis ihres Wissens kann ihre geistige Gesundheit sein.“

„Beneath“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Anbei der erste Trailer, der im Rahmen der offiziellen Ankündigung veröffentlicht wurde.

