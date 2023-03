Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi: Überraschende Ankündigung mit Trailer

An diesem Wochenende fand in Las Vegas das Finale der „Dragon Ball FighterZ“-Welttour statt, in dem die besten Kämpfer um ein hohes Preisgeld ringen konnten. Auf der Veranstaltung wurde ganz überraschend ein neuer Ableger der „Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi“-Reihe angekündigt und ein passender Trailer dazu veröffentlicht.

Leider wurden abseits des Trailers keine weitere Informationen preisgegeben. Somit ist unklar, für welche Plattformen das Spiel erscheinen wird und wie der eigentliche Titel lautet. Doch da die Reihe bislang für PS2, PSP und Nintendo Wii erschienen ist, können wir davon ausgehen, dass der zukünftige Teil für PS4 und/oder PS5 erscheinen wird. Im Trailer ist nur von einem neuen „Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi“ die Rede.

Son Goku wird zum Super-Saiyajin Blue

Im Trailer ist ein alter Röhrenfernseher dargestellt, auf dem „Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi“ gespielt wird. Hier treten beispielsweise Cell, Piccolo und Son-Gohan in Duellen gegeneinander an. Plötzlich vergrößert sich das Bild und wir sehen Son Goku, der sich in einen Super-Saiyajin Blue verwandelt.

Der Super-Saiyajin Blue (auch Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin, SSGSS genannt) ist eine spezielle Saiyajin-Form. Zunächst muss ein Kämpfer die Super-Saiyajin Gott-Form erreichen. Im Anschluss muss er ein sehr hartes Training durchlaufen, um sein KI perfekt zu kontrollieren und den Super-Saiyajin Blue zu erreichen. Der Zustand des Super-Saiyajin Blue ist kraftvoller als der des Super-Saiyajin Gott, allerdings verbraucht er auch viel mehr Ausdauer und ist deshalb nicht auf lange Kämpfe ausgelegt.

Der letzte Teil der „Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi“-Reihe erschien 2007. Danach gab es nur noch einen Ableger namens „Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team“ im Jahr 2010, der nur für PSP erschienen ist.

Welche Neuerungen der kommende Teil der Reihe bieten wird, bleibt abzuwarten. Da nicht einmal ein Titel bekannt gegeben wurde, könnte es einige Zeit dauern, bis wir erneut vom Spiel hören.

