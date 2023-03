Everdream Valley: Harvest Moon-Alternative kommt überraschend für PS4 und PS5

Zur Farming-Simulation „Everdream Valley“ war bereits bekannt, dass der Titel für PC via Steam und Nintendo Switch erscheinen soll. Nun haben das Entwicklerteam von Mooneaters und Publisher VARSAV Game Studios bekannt gegeben, dass das Spiel auch noch für PS4 und PS5 erscheinen wird. Als Releasezeitraum nannten die Verantwortlichen Frühjahr 2023.

Interessierte können ab sofort eine Demo für „Everdream Valley“ herunterladen und vorab in das Spiel hineinschnuppern. Allerdings steht die Demo nur auf dem PC zur Verfügung.

Verbringt den Sommer auf der Farm eurer Großeltern

In „Everdream Valley“ geht es wie in einer klassischen Farming-Simulation zu. Auf dem Bauernhof der Großeltern müssen wir Gemüse und Obst anpflanzen, um es im Anschluss zu ernten. Die Tiere müssen versorgt und gepflegt werden und der Hof ordentlich in Schuss gehalten werden. Es ist sogar möglich, den Bauernhof zu vergrößern.

Doch hinter der Faming-Simulation steckt auch ein wenig Story. Nachts hat der Protagonist magische Träume, in denen wir in die Rolle eines Tieres schlüpfen. In dieser Form können wir einzigartige Minispiele absolvieren. Am nächsten Tag gibt es die passende Belohnung oder Auswirkung.

Es gibt eine Vielzahl an Tieren: Alpakas, Bienen und Rehe sind nur einige der Tiere, denen wir in „Everdream Valley“ begegnen. Auf ihrer Seite nennen die Verantwortlichen allein über 24 Tierarten, die es im Spiel geben wird.

Ein loyaler Hund unterstützt uns bei unserer Arbeit. Wir können aus 13 Hunderassen wählen und sie trainieren. Auch an die Katzen-Liebhaber unter uns wird gedacht. Es gibt einen Kater, der allerdings erst einmal überzeugt werden muss, uns zu helfen.

Weitere Meldungen zu anderen Farming-Simulationen:

Natürlich gibt es abseits des Bauernhoflebens zahlreiche Aktivitäten wie Fischen, Käfer sammeln und Schatzsuchen. Es wird also nicht langweilig in „Everdream Valley“. Allerdings fehlen einige Funktionen wie ein Online-Koop oder ein Beziehungssystem, die es sonst in klassischen Farming-Simulationen wie „Stardew Valley“ oder „Harvest Moon“ gibt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Everdream Valley.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren