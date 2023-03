Fortnite: Startet der First-Person-Modus in den nächsten Tagen?

In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass die Entwickler von Epic Games an einem First-Person-Modus für den erfolgreichen Battle-Royal-Shooter „Fortnite“ arbeiten.

Während sich die Verantwortlichen des Publishers zu den entsprechenden Berichten bisher nicht äußern wollten, sorgen aktuell diverse Leaker beziehungsweise „Fortnite“-Dataminer für neuen Gesprächsstoff. Wie der bekannte „Fortnite“-Leaker „Hypex“ in Erfahrung gebracht haben möchte, steht der Start des neuen First-Person-Modus nämlich unmittelbar bevor.

Unter Berufung auf seine Quellen berichtet „Hypex“, dass der First-Person-Modus mit der zweiten Season von Kapitel 4 Einzug in „Fortnite“ halten soll. Da die erste Season von Kapitel 4 am 8. März 2023 zu Ende geht, ist am kommenden Donnerstag, den 9. März 2023 mit dem Start der zweiten Season zu rechnen.

Doch wie glaubwürdig sind die Angaben von „Hypex“? Auch wenn sich kurzfristig natürlich immer etwas ändern kann, spricht die Tatsache, dass der Leaker mit seinen Aussagen in der Vergangenheit immer wieder richtig lag, für dessen Glaubwürdigkeit. Hinzukommt, dass seine Angaben zum in Kürze startenden First-Person-Modus von „Fortnite“ von weiteren bekannten Leakern oder Dataminern gestützt werden – darunter „ShiinaBR“, „GMatrixGames“ und „iFireMonkey“.

Eine Stellungnahme der Entwickler von Epic Games zu den aktuellen Berichten um den First-Person-Modus des Battle-Royal-Shooters liegt noch nicht vor. Da die nächste Season aber wie eingangs erwähnt wohl in dieser Woche an den Start gebracht wird, erfahren wir bereits in wenigen Tagen, in wie weit die Angaben des Leakers „Hypex“ den Tatsachen entsprechen.

Weitere Meldungen zu Fortnite:

Die neue Season bringt neben dem möglichen First-Person-Modus weitere neue Inhalte wie den obligatorischen Battle-Pass und bisher nicht näher konkretisierte Überraschungen mit sich. „Fortnite“ ist in Form eines Free2Play-Titels für den PC, die Konsolen und die Mobile-Plattformen erhältlich.

Fortnite’s First Person mode is finally coming in NEXT SEASON 🔥

The same reliable source confirmed it to me & @ShiinaBR, and now @GMatrixGames & @iFireMonkey got confirmation from their side too. pic.twitter.com/SASj2E6TRS

— HYPEX (@HYPEX) March 4, 2023