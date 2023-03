Granblue Fantasy Versus Rising: Anila zeigt sich erstmals im Gameplay-Trailer

Cygames und Arc System Works haben bereits mit einem ersten Trailer eine neue Kämpferin vom Kampfspiel „Granblue Fantasy: Versus Rising“ vorgestellt. In diesem Titel steigt Schaf-Dame Anila in den Ring und greift sowohl mit ihrem Stab als auch mit ihrem heiligen Schaf an. Sie gilt als göttliche Generälin, die mit dem Jahr des Widders assoziiert wird.

In einem frisch veröffentlichten Trailer gibt es nun erstes Gameplay-Material von Anila zu sehen. Im Video sehen wir, wie die Kämpferin ihren Stab gekonnt einsetzt und wie das kleine, wollige Schaf sie dabei unterstützt.

Allrounder mit Stab und Schaf

Die Kombination aus Stab und Schaf lässt einige trickreiche Kombos zu. So kann Anila ihr Schaf zunächst losschicken, um mit einem Hieb ihres Stabs nachzulegen oder selbst auf einem zweiten Schaf heranzustürmen. Durch ihre Vielfalt ist sie sowohl für Anfänger und Anfängerinnen als auch für Profis geeignet. Hinzu gesellen sich einige Anti-Airs und Rush-Down-Angriffe.

Das Original „Granblue Fantasy: Versus“ erschient bereits vor knapp drei Jahren. Die neue Version bringt mehr Inhalte und zahlreiche Verbesserungen mit sich. Dazu zählen beispielsweise die Unterstützung von Crossplay sowie eine neue Mechanik namens „Ultimate Skill“, mit der wir kurzzeitig die Zeit verlangsamen können und so viele Treffer beim Gegner landen können.

In den Kommentaren zum Trailer finden vor allem Anilas Animationen großen Anklang. Sie wirkt so tollpatschig und herzlich, dass sie sich direkt in die Herzen der Fans geschlichen hat. Doch nicht nur Anila, auch die ursprünglichen 24 Charaktere in „Granblue Fantasy: Versus Rising“ stechen durch ihren einzigartigen Animationsstil hervor.

„Granblue Fantasy: Versus Rising“ erscheint im Laufe des Jahres für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Steam).

