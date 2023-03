PS Plus Essential: Februar-Spiele nur noch bis morgen verfügbar

Bevor morgen die PS Plus Essential-Spiele für den laufenden März freigeschaltet werden, können Nachzügler noch wenige Stunden lang die Essential-Games des vergangenen Monats in Anspruch nehmen.

Morgen werden die PS Plus Essential-Spiele für März 2023 freigeschaltet, was bedeutet, dass die im Februar zur Verfügung gestellten Neuzugänge weichen werden. Somit haben PlayStation-Spieler mit einer PS Plus-Mitgliedschaft nur noch wenige Stunden lang Zeit, das Februar-Angebot in die persönliche Bibliothek zu packen.

Verstreicht die Frist, erlischt auch der Zugriff auf das PS Plus Essential-Angebot von Februar 2023. Doch sobald die Spiele in der persönlichen Bibliothek sind, können sie uneingeschränkt gespielt werden, solange die PS Plus-Mitgliedschaft aktiv ist.

Im Februar 2023 wurden „OlliOlli World“, die „Mafia Definitive Edition“ und „Evil Dead“ freigeschaltet. Gleiches gilt für das Addon „Destiny 2: Beyond Light“. Nachfolgend sind die Produkteinträge verlinkt.

PS Plus Essential im Februar 2023

OlliOlli World (PS5, PS4):

Veröffentlichung im Februar 2022

Metascore: 84

User-Score: 7.6

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Mafia Definitive Edition (PS4):

Veröffentlichung im September 2020

Metascore: 76

User-Score: 7.0

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Destiny 2: Beyond Light (PS5, PS4):

Veröffentlichung im November 2020

Metascore: 77

User-Score: 6.0

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Evil Dead (PS5, PS4):

Veröffentlichung im Mai 2022

Metascore: 72

User-Score: 7.5

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Welche PlayStation Plus-Spiele für März 2023 geplant sind, gab Sony bereits im Rahmen der jüngsten State of Play-Ausgabe bekannt.

PlayStation Plus Essential im März beinhaltet demnach den Shooter „Battlefield 2042“ sowie „Minecraft Dungeons“ und „Code Vein“, die ab morgen in die persönliche Bibliothek gepackt werden können. In der Regel erfolgt die Freischaltung gegen 11 Uhr. Wir werden noch einmal gesondert darüber berichten.

Auch die ersten PS Plus-Spiele für die Stufen Extra und Premium wurden beim Namen genannt. Mit dabei sind demnach die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“, „Ghostwire: Tokyo“, „Rainbow Six: Extraction“, „Tchia“ und „Immortals: Fenyx Rising“. Die komplette Liste wird voraussichtlich in der kommenden Woche am 14. März 2023 enthüllt, bevor es am Dienstag der nachfolgen Woche zur Freischaltung kommt.

Auch die Termine für April lassen sich vorhersagen, da Sony mit wenigen Ausnahmen an einem bestimmten Muster festhält. Demnach sollten die Essential-Spiele für April am 29. März 2023 angekündigt und am 4. April 2023 freigeschaltet werden. Am 12. April 2023 kann mit der Enthüllung der Extra/Premium-Neuzugänge gerechnet werden, deren Freischaltung voraussichtlich am 18. April 2023 erfolgt.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

PlayStation Plus kostet abhängig von der gewählten Stufe 59,99 Euro, 99,99 Euro bzw. 119,99 Euro pro Jahr. Eine Auflistung der enthaltenen Features hält Sony auf der offiziellen PlayStation-Webseite bereit.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren